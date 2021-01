EKRE esimehe ja rahandusministri Martin Helme sõnul on president Kersti Kaljulaidi ettepanek siduda abieluküsitluse tulemus riigikogu usaldusega jõhker võimu kaaperdamise katse. Helme ütles, et presidendil puudub mandaat riigikogule ettepanekuid teha.

"Kersti Kaljulaid käib korra kohtumas Putiniga ja kohe jäävad kombed külge. Inimesel on tekkinud ettekujutus, et Eestis ka on presidendi asi parlamenti laiali saata ja dekreetidega seadusandlust kujundada. Selline nukkidega opositsioonile appi tõttamine ja päevapoliitikasse trügimine iseenesest ei üllata, nii, nagu ei üllata seegi, et inimesel puudub täielikult adekvaatne enesehindamise võime," kommenteeris Helme Facebookis.

"Eesti on põhiseaduse järgi parlamentaarne riik. Presidendil ei ole võimalik riigikogu laiali saata või riigikogule juhiseid anda. Ometi ta praegu seda üritab mingi kummalise tagaukse jokk-skeemiga," kirjutas Helme.

"Kersti Kaljulaid ei ole ühelgi valimisel kandideerinud, ei ole ühelgi valimisel üheltki kodanikult ainsatki häält saanud. Tal puudub mandaat aga ka seaduslik volitus, ammugi puudub tal autoriteet, et anda soovitusi või teha ettepanekuid riigikogule. Täiesti skandaalne on tema ettekujutus, et tema võib algatada erakorralisi valimisi. Taoline ettepanek on järjekordne jõhker võimu kaaperdamise katse. Oma olemuselt demokraatiavastane ja põhiseaduse vastane," märkis Helme.

Helme osutas veel, et selle asemel, et võtta selge seisukoht riigi julgeolekut ja iseseisvust kahjustavate opositsiooni ettepanekute osas läheb Kaljulaid opositsioonile appi, üritades teemat kuhugi mujale suunata. "Selleks pakub ta välja oma versiooni kooseluseadusest ja teeb ettepaneku riigikogul laiali minna. See kõik on väljaspool tema volitusi. Ta ju ometi peab teadma, et ta ei saa seadusi algatada, erandiks põhiseaduse muudatuse algatus. Ma soovitan tal saata parlamenti presidendi otsevalimise põhiseaduse muudatuse, kui ta tahab kangesti uusi valimisi näha," lõpetas Helme.