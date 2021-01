Plaanivälise hoolekandeasutuste tuleohutuskontrolli ajendiks oli eelmisel nädalal toimunud traagiline põleng Ida-Virumaal Männiku pansionaadis. Reidide vajaduse tingis seegi, et eelmisel aastal tehti koroonatingimustes paljuski kontrolli distantsilt.

"Hoolekandeasutusi kontrollime me üldjuhul ühe korra aastas, seda nii ette teavitades kui ka ette teavitamata. Eelmine aasta oli tõesti seoses pandeemiaga keeruline, sest enamikku hooldekodusid me kontrollida ei saanud, kuid me saatsime eelmisel kevadel kõikidele hooldekodudele lihtsa küsitluse, kus nad said tuleohutuse olukorra ise üle vaadata, selle kohta märkmeid teha ja sellest ülevaate ka meile anda," ütles päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Karin Viitmaa.

Inspektorid on pidanud tuleohutusnõuete rängema rikkumise korral tegema ka trahvi. "Kuna üldjuhul on tegemist vanade suurte hoonetega, siis hoitakse evakuatsiooniteedel mööblit, mida me käsitame põlevmaterjalina ning seda evakuatsiooniteedel ega ka evakuatsioonitrepikojas hoida ei või," sõnas Viitmaa.

Päästeameti Ida päästekeskuse ohutusjärelevalve büroo juhtivinspektor Karin Viitmaa pani hooldekodude töötajatele südamele, et reide ei tehta pelgalt kontrollimise pärast. "Peamine vastutus langeb ikkagi asutuse juhile ja asutuses töötavale personalile. Tuleohutusnõudeid ei ole vaja täita inspektori jaoks või selle pärast, et seadus nõuab, vaid see kõik on selle heaks, et hoones viibivatel isikutel oleks seal turvaline olla."

Eestis on üle 200 üld- ja erihoolekandeasutuse.