Neljanda ehk kõrgeima astme tulekahju likvideerimise tegid päästjatele keeruliseks täistuisanud ligipääsutee, tugev tuul ja veenappus. Lisaks sundis ettevaatlikkusele pansionaadi omanikult saadud info, et ta hoiustab majas legaalselt padruneid, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"See tegi päästetööd ohtlikumaks, me pidime kustutustöid tegema suurema distantsi pealt ja valmis olema padrunite lõhkemiseks kuumuse tagajärjel," sõnas päästetööde juht Kaarel Kuznetsov.

Lisaks eri vanuses ja erineva liikumisvõimega elanikke majutanud Männiku pansionaadile ohustas punane kukk paarikümne meetri kaugusel asuvat Merekalda pansionaati. "Kogu aeg me pidime arvestama sellega, et on võimalus, et tuli kandub teisele hoonele. Kogu aeg üritati hoida selles tiivas jahutav süsteem üleval," ütles Kuznetsov.

Merekalda pansionaat tules kannatada ei saanud ja jätkab tegutsemist. Männiku pansionaadi hoolealustele ja töötajatele organiseeris valla kriisikomisjon esmase ööbimiskoha kohalikes majutusettevõtetes.

"Alguses öeldi, et 47 inimest on vaja kuhugi ära paigutada ning reaalselt kõige lähem koht oli Lüganuse kool. Selle direktori ukse taga ma kolistasin öösel tükk aega, et teda üles ajada, et ta spordihoone lahti teeks inimeste paigutamiseks. Õnneks ta ärkas üles ja see võimalus oli meil olemas. Aga siis selgus, et meil on kohalikud ettevõtjad, kes aitavad meil inimesi paigutada," oli Lüganuse valla kriisikomisjoni esimees, vallavanem Andrea Eiche ettevõtjatele tänulik.

Pansionaadi omaniku Indrek Saluvee kinnitusel jagatakse kilendid nende ettevõtte kahe Virumaal asuva hooldekodu vahel ning püsiva peavarjuta ja hoolduseta keegi ei jää.

Indrek Saluvee ei välistanud, et kahjutuli sai alguse hooletust suitsetamisest. Seda versiooni toetas ka Lüganuse valla kriisikomisjoni esimees Andrea Eiche. "Nii palju kui ma eile õhtul teada sain, siis oli koni visatud prügikasti. Ja sealt see põleng algas," ütles Eiche.

Kümme aastat tagasi valminud Männiku pansionaat on kindlustatud ja omanik plaanib selle uuesti üles ehitada.

Maja põlengu täpne tekkepõhjus on selgitamisel. Politsei alustas kriminaalmenetlust paragrahvi alusel, mis käsitleb kahe või enama inimese surma põhjustamist ettevaatamatusest.