Männiku pansionaadi põlengus langesid kokku väga halvad asjaolud

Kurioosse kokkusattumusena pöördusid Lüganuse vallas Aa külas asuvate hooldekodude esindajad möödunud aasta lõpus transpordiameti poole palvega, et hooldekodude juurde viivad riigiteed võiks olla paremini hooldatavate teede nimistus. Põhjuseks see, et hooldekodudes olevad eakad inimesed vajavad tihti kiirabi teenust. Samuti on oht, et kui hooldekodu juurde viiv tee on bussile läbimatu, ei jõua ühissõidukeid kasutavad töötajad tööle, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Transpordiameti maanteehoiu teenistuse direktori Raido Randmaa sõnul tasub taotluses palutud erisuse andmist kaaluda, kuid nemad lähtuvad teehooldusel eelkõige tee kasutamise tihedusest.

"Sellel liiklussagedusel on ka väga oluline mõte. Kui talihoolet silmas peame, siis ka see sool, mida me teedele paneme, hakkab liikluse all mõjuma. Ja kui tee on väga väikese liiklussagedusega, siis me võime seda soola sinna külvata ja külvata, aga tegelikult see oma eesmärki ei täida," rääkis Randmaa.

Männiku pansionaadi päästetööde juhi Kaarel Kuznetsovi sõnul tegi täistuisanud tee nende olukorra väga keeruliseks.

"See segas väga päästetööde lahendamist. Tee oli kitsas, lund täis tuisanud. Päästeautod ei saanud manööverdama, sellega oli raskendatud vee juurdevedu. Päästjatel ei ole võimekust oma sahkasid üleval pidada. Lihtsalt see sündmus juhtus sellisel halval ajal ja oli raske kätte saada teehooldajaid. Üks teehooldaja võeti lihtsalt sõidu pealt maha ja suunati sündmuskohale," lausus Kuznetsov.

Lisaks transpordiameti partneri lumesahale oli päästetöödel abi ka kohaliku mehe väiksemast traktorist, mis küll ka ise vahepeal lumme kinni jäämise ohtu sattus.

Traagilise tuleõnnetuse puhul oli tegu väga halbade asjaolude kokkulangemisega, ütles Lüganuse kriisikomisjoni esimees Andrea Eiche.

"Eks mul on enne ka sellesama hooldekodu juhiga juttu olnud, et kui midagi peaks juhtuma, siis need teed on umbes. Ja me oleme valla teede osas pööranud ka rohkem sinna tähelepanu. Aga kahjuks oli tõesti see olukord, kus traktorid tegid ringi ära ja tunni pärast oli uuesti see tee umbes. See oli ilmvõimatu hoida kogu aeg seda teed lahti," lausus Eiche.

Männiku pansionaadis toimunud põlengus hukkus kolm inimest. Põlengu põhjus on selgitamisel. Politsei on alustanud kriminaalmenetlust.