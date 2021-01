Leedu viimase kahe nädala koroonasurmade arv 100 000 elaniku kohta on 34, mis on Euroopa riikide võrdluses kõrgeim näitaja. Samas langes nakatumisnäitaja üle mitme nädala Leedus alla 1000.

Kui Leedu oli detsembri keskpaigast Euroopa tipus nakatumisnäitajaga, siis nüüd on see viimase nädalaga alla läinud - Leedu on selles võrdluses Euroopas kuuendal kohal ning nakatumisnäitaja on üle mitme nädala alla 1000 (täpsemalt 994,2, tipphetkedel oli see 1600 ringis).

Kuid koroonasurmade näitajaga on Leedu tõusnud Euroopa tippu. Võrdlusena, kui Leedu koroonasurmade arv 100 000 elaniku kohta on 34, siis Eestil üle kuue korra madalam ehk 5,4. Soome vastav näitaja on 0,9, Lätil 14,8 ja Rootsil 11,7.

Möödunud ööpäevaga tuvastati Leedus 1694 koroonaviirusega nakatumist, teste tehti 11 369. Positiivsete testide osakaal oli seega 14,9 protsenti.

Leedu rahvusringhäälingu LRT teatel esineb tehnilisi tõrkeid andmete edastamisel, mistõttu ei ole teada, kui palju inimesi möödunud ööpäevaga koroonaviiruse tõttu suri.