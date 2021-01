Hailgaravil viibib sama palju inimesi kui päev varem ehk haiglates on kokku 385 patsienti. Ka intensiivravi vajavate ja juhitaval hingamisel olevate patsientide arv pole muutunud, need on vastavalt 44 ja 27. Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 38.

Ööpäevaga suri neli inimest, 81-aastane mees, 79-aastane mees, 61-aastane mees ja 38-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 320 koroonaviirusega nakatunud inimest.

Kõige enam ehk 328 positiivset testi lisandus Harjumaale, Ida-Virumaale tuli juurde 81, Pärnumaale 55, Tartumaale 39, Võrumaale 20, Valgamaale 15 ning Viljandimaale, Lääne-Virumaale ja Raplamaale 14 uut nakkusjuhtu. 280 uutest Harjumaa haigusjuhtudest on Tallinnas.

Hiiumaale lisandus seitse, Jõgeva- ja Järvamaale viis, Saare- ja Põlvamaale neli ning Läänemaale kolm uut nakkusjuhtu. Kümne positiivse testitulemuse saanul puudus rahvastikuregistris märgitud elukoht.

Ööpäevaga sai koroonavaktsiini 1282 inimest. Seega on 16. jaanuari hommiku seisuga Eestis kaitseüsti saanud 17 959 inimest.

Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 594,89 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud testide koguarvust on 11,9 protsenti.

Tänaseks on haiglates lõpetatud 1989 COVID-19 haigusjuhtumit 1951 inimesega.

16. jaanuari seisuga on tervenenud 26 225 inimest. Neist 19 337 inimese ehk 73,7 protsendi haigusjuhtum on lõpetatud, 6888 inimese ehk 26,3 protsendi puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 705 787 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Positiivseid teste on kokku olnud 36 691 ehk 5,2 protsenti testide koguarvust.

Eesti avatakse esimene 24/7 testimispunkt

Laupäeval avab avaliku testimise organisatsioon Narvas piiril testimispunkti, kus Confido meditsiinikeskuse meedikud võtavad ööpäevaringselt kõigilt soovijatelt ninaneeluproovi koroonaviiruse PCR-testiks.

Testimispunkt asub piiritsooni siseruumides, aadressil Peterburi mnt 1 ja jääb saabujate trajektoorile. Piiritsoonis asuv testimispunkt on Narvas kolmas testimispunkt.

Tänaseks on Eestisse sisenemisel kohustuslik kõigil näidata piiril PCR testi tulemust või peavad selle piiril koheselt tegema.