Juhtkirjad: miks dikteerib võimuläbirääkimisi uue korruptsioonikahtlusega Keskerakond?

Neljapäeval ilmunud suuremate ajalehtede juhtkirjades avaldatakse imestust, miks kaasatakse taaskord korruptsioonikahtlustuste alla sattunud Keskerakond uue valitsuse moodustamisse ning leitakse ka, et toimiva valitsuse moodustamine on otsustav Reformierakonna liidri Kaja Kallase edasisele poliitilisele karjäärile.

Eesti Päevaleht avaldas juhtkirja "Käib kaja Kallase küpsuseksam", kus nagu pealkirjast näha, pannakse fookus Reformierakonna esinaise suutlikkusele teisel katsel valitsus moodustada ja peaministriks saada.

"Kui ta ka nüüd ei suuda uut valitsust moodustada, on tema kui Reformierakonna juhi karjäär läbi," leidis Eesti Päevaleht.

Ajalehe hinnangul annab eksami eduka läbimise lootust see, et Keskerakonna delegatsiooni juht Mailis Reps välistas koalitsiooni EKRE-ga ehk praeguse koalitsiooni reanimeerimise.

Postimees seevastu avaldas oma juhtkirjas "Raha peseb haavad" imestust, kuidas niihästi teised erakonnad kui ka poliitikakommentaatorid peavad Keskerakonna kaasamist uude valitsuskoalitsiooni täiesti arvestatavaks võimaluseks, hoolimata sellest, et erakonnal on juba kehtiv tingimisi kriminaalkaristus ja uus süüdistus on õhus.

"Kui samas juhtumis kahtlustuse saanud eraisikud peeti kinni, võidakse võtta vahi alla ja süüdimõistmisel ähvardaks neid mitmeaastane reaalne vanglakaristus, rääkimata maine hävimisest, siis erakonnaga ei juhtu praktiliselt mitte midagi peale rahatrahvi," nentis Postimees.

Õhtuleht märgib oma juhtkirjas "Uut valitsust on vaja kiiresti", et arvestades pandeemiaaega, on Eesti huvides, et uus ja toimiv valitsus suudetakse moodustada võimalikult kiiresti.

Suurim tabloid leiab veel, et kiita Jüri Ratast riigimeheliku tagasiastumise eest oleks liiast, sest on raske ette kujutada olukorda, kus järjekordse uurimise all olev Keskerakond oleks ränkade kahtlustuste kiuste ka sel korral saanud uljalt edasi peaministripartei olla.

Kaja Kallasele on Õhtulehe hinnangul tegu poliitikas ellujäämise küsimusega. "Sest millise järelduse peaks Reformierakonna valija tegema, kui korra juba valitsuse moodustamisel hätta jäänud Kallas ei suudaks ka sel korral seda kokku panna."

Äripäev erineb teistest väljaannetest selle poolest, et käib oma juhtkirjas "Õige lahenduskäiguni viib tehe RE+I+SDE" välja, milline koalitsioon oleks majanduslehe hinnangul Eestile järgmisena kõige parem.

Alapealkirja all "Keskerakonda tervikuna ei saa usaldada" kirjutab Äripäev, et kuna erakonna praegune juhtkond kuritarvitas usaldust, on ta tervikuna ebausaldusväärne.

EKRE kohta leiab Äripäev, et nemad on tagasi opositsiooni mineku auga ära teeninud mitte ainult Kersti Krachti skandaali, vaid ka "ühiskonna lõhestamise, riiklike institutsioonide suhtes umbusu külvamise, liitlassuhete kahjustamise ja üleüldise matsliku käitumise eest".

Maaleht leiab juhtkirjas "Uus valitsus ei tohi lootusi petta", et on tervendav näha, et Jüri Ratas ei olnud siiski lõpuni teflonist meisterdatud ja et reaalselt jõudis kätte see piir, kus ta enam ei jaksanud lihtsalt veel üht nädalat võimust kinni hoida.

"Kuid möödanikust on tähtsam see, mis Eestist edasi saab. Ilmselgelt olid paljud inimesed Ratase valitsusest väsinud, ning see, et nüüd sünnib midagi uut, on vastu võetud ilmse kergendusega."

Maaleht avaldab lootust, et uus moodustatav valitsus võtab suuna Eesti päris probleemide lahendamisele ja et ka riigikogu saaks rahulikumalt tööle hakata.