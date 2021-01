"Märgid näitasid, et Isamaa ei taha Reformierakonda valitsusse," ütles Ligi neljapäeval "Vikerhommikus", kommenteerides kolmapäevaseid poliitilisi arenguid, mis järgnesid peaminister Jüri Ratase valitsuse lagunemisele.

Kuna Isamaa ei soovinud Reformierakonnaga koos valitsusse tulla, siis ei olegi Reformierakonnal muud võimalust, kui teha koalitsioon Keskerakonnaga, sest oluline on Eesti Konservatiivne Rahvaerakond (EKRE) võimult kõrvaldada, tõdes Ligi: "Nii, et meil ei olnud tegelikult varianti teha [koalitsiooni] kellegi teise kui Keskerakonnaga. Aga Eesti põhiline vajadus on praegu lahti saada EKRE-st, kui nii personaalselt jõhkralt tohib öelda."

Ligi sõnul ei oleks Keskerakonna soovitud kolmikliit, kuhu kolmanda partnerina oleks kaasatud Isamaa, toimima hakanud.

"See tunne, et vähemate partneritega on tegusam valitsus, on ju loomulik. Minu kogemus - küll minevikust - on see, et need koalitsioonid ei hakka tööle, kuhu üks seltskond tuleb paaris - neil on mingisugused rutiinid ja seisukohad ja, mis seal salata, ka ajalugu tegude suhtes, mida tuleb korrigeerida. Ja siis nad tulevad nagu kahekesi ühe vastu, kellel on tegelikult parlamendis umbes sama palju hääli kui neil kahepeale kokku ja moodustab valitsust. Nii lihtsalt ei saa."

"Aga loomulikult - mina ütleks, et asi on ikkagi Isamaa juhtimises: see juhtimine ei erine palju ilmavaateliselt EKRE-st ja nagu ka eilne riigikogu arutelu näitas, et Helir-Valdor Seeder ja tegelikult ka Priit Sibul on väga tugevate EKRE vaadete ja kommetega," resümeeris Ligi.

Helir-Valdor Seeder: Kallas ja Ligi valetavad

Isamaa esimees Helir-Valdor Seeder lükkas meediale saadetus teates ümber Reformierakonna väited justkui oleks Isamaale tehtud ettepanek koalitsiooni moodustamiseks.

"Isamaa kannab isamaalisi ja rahvuslikke väärtuseid, mitte EKRE väärtuseid nagu väidavad Kallas ja Ligi. Seejuures oleme me alati olnud avatud koostööks kõigi erakondadega. See oli nii pärast 2019. aasta valimisi kui ka viimastel päevadel," ütles Seeder.

"Ainuke erakond kellega Reformierakonna juhid on koalitsiooni moodustamise osas suhelnud on Keskerakond. Reformierakonnal on Keskerakonnale lähedasem poliitiline kultuur ja ühisosa ning pragmaatiline kaalutlus võimu jagamisel. Reformierakond ei ole teinud Isamaale ettepanekut läbirääkimiste alustamiseks," ütles Isamaa esimees.

"Praegused etteheited Isamaa suunal on Reformierakonna eneseõigustus korruptsioonikahtlustusega koalitsioonipartneri valikul. Justkui muid võimalusi oleks olnud," lõpetas ta.