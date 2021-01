Seeder: korruptsiooniskandaal tõi praeguse koalitsiooni lagunemise varasemaks

"Valitsusvahetust oli ootuspärane nendele, kes on olnud poliitika sees. Kui korruptsiooniskandaal oli ootamatu, siis pinged koalitsiooni sees ning eelkõige EKRE ja Keskerakonna vahel on kasvanud pikka aega. Tegelikult algas mõnda aega varem kompamine Keskerakonna ja Reformierakonna vahel ja valitsusvahetus oleks tulnud nii ehk naa. Tänu korruptsiooniskandaalile käivitus see protsess mõnevõrra varem," rääkis Seeder "Terevisioonis".

Keskerakonna jutt, et uude koalitsiooni soovitakse kaasata ka Isamaa, oli Seederi sõnul teoreetiline ja pigem poleks see praktikas ka väga hästi töötanud. Küll aga ütles Seeder, et Keskerakond andis kolmapäeva hommikul selge sõnumi, et senine kolmikliit jätkab ning vahetub vaid peaministri isik.

"Aga tuli välja, et see oli vaid valimistaktika ja sõnum Reformierakonnale, et on olemas alternatiivne variant ja et nad peavad tegema kiiresti otsuse Keskerakonna kasuks. Aga seda poleks isegi vaja olnud, sest Reformierakonna esimene eelistus oli niigi Keskerakond ja läbirääkimised käisid juba ammu enne korruptsiooniskandaali," sõnas Seeder.

Isamaa esimees tunnistas, et senine koalitsioonis logises mitmest servast.

"Ma väga kahtlen, kas näiteks rahvahääletuse seadus saanuks piisavalt hääli riigikogus, kui senine koalitsioon oleks ka jätkanud. See koalitsioon logises päris mitmest servast."

Kui meedias räägiti ka nn vana kolmikliidu ehk Reformierakonna, Isamaa aja sotside koalitsioonist, siis Seederi sõnul Reformierakond sel teemal mitte mingit initsiatiivi üles ei näidanud.

"Ma ei ole suhelnud Kaja Kallasega praeguse koalitsiooni moodustamise käigus. 2019. aastal oli see ju Reformierakonna enda valik, et nad jäid opositsiooni. Nad ei väljendanud eri osapooltele selget tahet ja püüdsid mitmel rindel kala püüda. Nüüd nad on sellest veast õppinud ning käitusid kiirelt ja üheselt," sõnas Seeder.

Isamaa esimehe sõnul otsustas Keskerakond valitsuspartnerid välja vahetada, et väljuda kiiremini korruptsiooniskandaalist.

"Peaministri tagasiastumine ja valitsusvahetus on märgiline. Aga poliitikute jaoks on väga oluline ka teadmine, et paraku ei avalda korruptsiooniskandaalid erakondade toetustele pikemaajaliselt suurt mõju. Vaatame kasvõi Keskerakonna püsivalt suurt toetust. Ja see mõjutab ka erakondade käitumist, et avalikkuse jaoks ei ole korruptsioon nii oluline."

Mis saab pärast valitsusest välja langemist Isamaast ja Seederist endast, selle kohta kinnitas ta, et Isamaa esimehe kohta ta maha panna ei kavatse ja plaanib erakonna esimeheks tagasi kandideerida.

"Oleme olnud nii opositsioonis kui ka koalitsioonis ning küllap mõne aja pärast me taas koalitsioonis tagasi oleme. Jah, erakonna sees seisavad ees juhtorganite ja juhi valimised. Mina olen erakonna esimehena ametisse saanud alati läbi konkurentsi. Küllap nii läheb ka sel ka kevadel ja erakonna liikmetel saab olema valik erinevate kandidaatide vahel," sõnas Seeder.

Ta lisas, et keeruline ei saa eelolev aasta olema mitte ainult Isamaale, vaid kõikidele parteidele sõltumata sellest, kas ollakse koalitsioonis või opositsioonis, sest ees ootavad kahed valimised - presidendivalimised ja kohalike omavalitsuste volikogude valimised.