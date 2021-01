Kiik: alates maikuust peaks saama vaktsineerida kõik Eesti elanikud

Sotsiaalminister Tanel Kiik (KE) ütles, et ametist lahkuv valitsus on võtnud eesmärgiks, et alates maikuust saavad Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineerida kõik siin elavad inimesed.

"Me liigume nendes seatud eesmärkides, et esimeses kvartalis saab vaktsineerimise võimaluse vähemalt 100 000 inimest. Ma olen optimistlik, et see number saab olema suurem ja hiljemalt aprilli lõpuks saavad kõik riskirühmade liikmed, ehk tervishoiutöötajad, hooldekodu elanikud, üle 70-aastased inimesed, teatud diagnoosidega inimesed, võimaluse ennast vaktsineerida," ütles Kiik valitsuse pressikonverentsil.

"Esimese kvartali jooksul me jõuame ka eesliinitöötajate vaktsineerimiseni. Alates maikuust on siht, et oleks vaktsineerimise võimalus kõigile Eesti elanikele tasuta kättesaadav," märkis Kiik.

Kiik tõi välja, et praegu on vaktsineeritud ligi 15 000 inimest, ent lähiajal kasvavad vaktsiinikogused annavad võimaluse vaktsineerimise tempot tõsta. Järgmisel nädalal peaks Kiige sõnul Eestisse jõudma üle 13 000 vaktsiinidoosi.

Kiik rääkis, et Eestisse on jõudnud ka esimesed Moderna vaktsiini tarned.

"Esimese kvartali jooksul peaks jõudma umbes 30 000, teise kvartali jooksul 100 000 ja kolmanda kvartali jooksul samuti 100 000 doosi," lausus Kiik.

Ta märkis, et neljapäeval langetas valitsus täiendava otsuse, et lisaks Pfizer/BioNTechi juba kokkulepitud mahtudele (604 000 + 100 000 doosi), soetab valitsus veel algselt planeeritud 150 000 doosi asemel 250 000 doosi. Kokku ligi miljon doosi.

"See annab võimaluse ligi poole miljoni elaniku vaktsineerimiseks ainult Pfizer/BioNTechi vaktsiiniga. Meil on alust arvata, et tarned hakkavad tulema õige pea ka kolmandatelt ja neljandatelt vaktsiinitootjatelt, nagu näiteks AstraZeneca ja Curevac," rääkis Kiik.