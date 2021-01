Valitsus annab reedel täpse juhise esmaspäevast jõustuvate leebemate piirangute osas Harjumaa ja Ida-Virumaa ujulates ja spaades, lubas sotsiaalminister Tanel Kiik ETV hommikusaates. Neljapäeval avaldatud segane teave on tekitanud küsimuse, kust jookseb piir sportliku ujumise ja meelelahutuse vahel.

"On lubatud käia sporti tegemas, täpsemad juhised tulevad terviseameti ja kultuuriministeeriumi koostöös reedel. Küsimus on, kus algab sport, aga täpsemad juhised tulevad reedese päeva jooksul," ütles Kiik. "Spaas koosistumised pole lubatud endiselt."

Valitsus teavitas esmaspäevast leevenevatest piirangutest mitmes osas.

Kõige segasem oli lause, mis ütles: "Saunad, spaad, basseinid, veekeskused ja ujulad: jäävad külastajatele suletuks, välja arvatud individuaalseks sporditegevuseks."

Kiik selgitas, et küsimus on kogunemiste jätkuvas vältimises kõrgema nakatumisriskiga Harjumaal ja Ida-Virumaal: "Individuaaltegevused, 1+1, näiteks jõusaalis käimine on esmaspäevast lubatud."

Terviseamet koostab reedel koos kultuuriministeeriumiga täpsema juhise. Valitsus reedel telefoniistungil kinnitab selle ja siis saab selguse, ütles Kiik.

Ootamatult saabus neljapäeva õhtul ka täiendav leevenduste teave Harju- ja Ida-Virumaa söögikohtade osas.

"Toitlustusasutustes on esmaspäevast tõepoolest kuuest hommikul seitsmeni õhtul võimalik teha kiire hommikusöök, kiire lõuna. Suuremad läbikäimised õhtul ei ole veel lubatud," selgitas Kiik.

"Kahe nädala pärast loodame, et saame liikuda siit juba leevendamise mõttes edasi," ütles Kiik. "Peame jälgima viiruse leviku olukorda."

"Näeme nakatumiste stabiliseerumise trendi. Peljatud suur pühadeaegne tõus ei ole realiseerunud, haiglates pole kardetud patsientide tõusu, rekord pärineb - 431 koroonapatsienti haiglates - ikka eelmisest aastast," rääkis Kiik.

Teist doosi edasi lükata ei saa

Eestisse on saabunud Pfizeri koroonavaktsiini 30 000 doosi või viaalide tegelikku kogust arvestades ka viiendiku võrra enam. Vaktsineerituid on aga kõigest 17 000 hommikuse seisuga reedel.

"Küsimus, kui palju julgeme riskida tarnetega, hoiame 10 000 doosi reservi," selgitas Kiik seda erinevust.

Eestil pole endiselt kindlat tarnete graafikut tootjalt.

"Teist vaktsiinidoosi ekspertide hinnangul edasi lükata ei ole võimalik," ütles Kiik. "Eksperdid nõuavad siiski kahte vaktsineerimist 21 päeva vahega, seda vahet pikendada pole alust, vaid läheme vastavalt Pfizeri juhisele."

Jaanuari lõpuks on eesmärk vaktsineerida 40 000 inimest.