Norstati küsitlus: loodav koalitsioon on inimeste seas eelistatuim

35 protsenti inimestest eelistab kõige enam Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni ning sellega on kaksikliit võimalike enamuskoalitsioonide seas kõige populaarsem variant, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellimusel tehtud Norstati küsitlusest.

Kolmapäeval ja neljapäeval tehtud 500 vastajaga küsitluses anti inimestele parlamendimatemaatikast lähtuvalt viis võimalikku enamusvalitsust ning paluti öelda, millist neist nad kõige enam eelistavad.

Küsimuse täpne sõnastus oli: "Praeguse riigikogu kohtade jaotuse põhjal on kõige tõenäolisemad järgmised valitsuskoalitsioonid. Millist koalitsiooni Teie kõige enam eelistate?"

Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsiooni eelistas 35 protsenti vastajates; Reformierakonna, Isamaa ja SDE koalitsiooni 23 protsenti; Keskerakonna, EKRE, ja Isamaa koalitsiooni 18 protsenti; Keskerakonna, EKRE ja SDE koalitsiooni 5 protsenti ning Reformierakonna ja EKRE koalitsiooni 2 protsenti.

18 protsenti vastajatest ei osanud valida ühtegi koalitsiooni ning vastas "Ei oska öelda".

Norstati kiirküsitlus tehti 13. ja 14. jaanuaril 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja sellele osales kokku 500 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 4,4%. Norstati kiirküsitlus on veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning see selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.