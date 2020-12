Norra teeb välismaalt tulijatele koroonatesti kohustuslikuks

Esialgu kehtestati Norras kohustuslikud koroonatestid neljaks nädalaks, kõiki rikkujaid karistatakse rahatrahvidega, teatas Norra rahvusringhääling.

Kontrolli parandamiseks suletakse Norras mitu väiksemat piiriületuspunkti füüsiliselt.

"Ma pean otsustama, millised piiriületuspunktid suletakse ja millised erandirühmad saavad suletud piiripunkte ikkagi kasutada," ütles Norra justiitsminister Monica Maeland.

Koroonatest tuleb teha lennujaamas või piirikontrollpunktis. Kui see pole võimalik, siis tuleb test teha hiljemalt üks päev pärast saabumist.

"See tähendab, et inimestele, kellele pakutakse piiri peal testimist, peavad seal ka seda tegema," lisas Maeland.

Norra valitsus karmistas piiranguid, kuna kardetakse uut Suurbritannias avastatud koroonaviiruse mutatsiooni.

"Oleme nüüd eriti mures importinfektsiooni pärast. Oleme mures uute viirusmutatsioonide pärast, mis võivad olla palju nakkavamad. Paljud naasevad peale jõule Norrasse riikidest, kus on palju kõrgem nakkustase kui meil siin," ütles Norra peaminister Erna Solberg.

Norra valitsuse teatel on uus koroonaviiruse mutatsioon 55-75 protsenti nakkavam ja selle levimine eeldaks kogu ühiskonna täielikku sulgemist.

Peame tegema kõik endast oleneva, et vältida uue koroonatüve levimist Norras ja testimine on ainus viis teada saada, kes nakkusohtlikest riikidest on viiruse pärast haigestunud, ütles Solberg.

Koroonatestimisel tehakse Norras erandid alla 12- aastastele lastele, pikamaavedude juhtidele ja diplomaatidele.