Indrek Saul: epideemia on languses

Igapäevaste andmete graafikult on näha, et seitsme päeva libisev keskmine on nüüd nädal aega järjest olnud languses ja see on minu mudeli kohaselt kindel märk, et epideemia on languses. Kui läheb nii nagu kevadel, on nelja-kaheksa nädala pärast epideemia maha surutud, kirjutab Indrek Saul.

On tulnud mitu head uudist. Üle pikkade aastate on meil jälle talv, lumi, suusailm. Mõisahärrasid mängivad matsid on valitsusest väljas. Matsist president läheb ilmselt ajalukku kui USA halvim. Kriisikomisjon leevendas piiranguid, saab jälle sotsialiseeruda. Ma saan jälle oma leivanumbrit, kaasavat strateegialoomet kasutada.

Kuidas siis viirus ennast üleval peab?

Teadus- ja kriisikomisjon analüüsivad olukorda 14-päevase keskmise haigestumise ja nädalase keskmiste uute diagnooside põhjal. Mina jälgin kriisi kulgu igapäevaste andmete põhjal ja näen tulevaid muutusi nädal kuni kaks varem, kui kriisikomisjon.

Võiks ju öelda, mis sellest, kaks nädalat siia-sinna, big deal. Kuid kaks nädalat on neli protsenti aastast. Kes vähegi on äriga kokku puutunud, teavad, et neli protsenti käibe langust võib tähendada kasumist kahjumisse kukkumist, seada ohtu ettevõtte jätkusuutlikkuse.

Kes on tegelenud võistlusspordiga, teavad, et võitja ja teise koha vahe on vähem kui üks protsent. Kui sa juhid suurt laeva, mille pööramine paari kraadi võrra kursilt võtab aega 14 minutit ja su radar ei näe kaugemale kui 14 minutit, siis pole sul mingit võimalust vältida jäämäega kokkupõrget. Nagu juhtus Titanicuga.

Jälgides nakatumiste kulgu, märkasin detsembri alguses, et tõusutrend on muutumas - nädalaste nakatumiste tempo oli juba kuus nädalat järjepidevalt vähenenud. Lootusrikkalt prognoosisin, et sama trendi jätkudes näeme kriisi haripunkti jõulude ajal.

Päris nii siiski ei läinud, kuid jõulude ajal toimus oluline trendi murdumine, uute diagnooside arv praktiliselt stabiliseerus. Täpsemalt oli kasvult stabiliseerumisele murdumise punkt 23. detsembril.

Ootuspäraselt nägime, et pühadeperioodil oli päevaste diagnooside kõikumine (volatiilsus) suurem kui kunagi varem, mis nihutas veapiirid oluliselt laiemaks. Seepärast lugesime aasta esimestel päevadel uudistest nakatumiste rekordarvudest.

Mida uudised paraku väga esile ei toonud, oli samal perioodil nähtud rekordiliselt madalad päevased nakatumised, mis räägivad meile testimise ja andmete sisestamise varasemast suuremast korralagedusest.

Eelmisel nädalal täheldasin, et päevaste diagnooside arv on rekordilises languses, millest järeldasin, et pühade ajal sisestamata jäänud andmed on lõpuks süsteemidesse jõudnud. Hoolimata veapiiride laienemisest oli eelmisel nädalal kaks ekstreemumit üle ja kaks alla veapiiri, tasakaal nullis. Sama seis oli ka eelmise aasta nädalal 53, aga see oli pigem andmete sisestamise korratusest.

Miks on ekstreemsed väärtused olulised?

Kõik väärtused, mis ei ole üle veapiiri, mida maakeeli võib siis nimetada mitte-ekstreemseteks, on statistika keeli statistiliselt mitteolulised muutused, teisisõnu müra, juhuslik kõikumine siia-sinna.

Mittejuhuslike, statistiliselt oluliste väärtuste jälgimine annab lihtsa visuaalse selgituse, kuhu poole asi tüürib. Sageli on seda selgem jälgida, kui mingi perioodi libisevat keskmist (näiteks 14 või seitsme päeva oma, mis on graafikulgi) ja annab aimu, kuhu poole trend kaldub.

Kuhu siis trend kaldub?

Kõige selgem märk trendi kvalitatiivsest muutusest viiruse levikus on olukord, kus seitsme päeva libisev keskmine (mis tasandab nädala jooksul toimuvad andmesisestuse korrapäratused) "vajub" alla 14-päeva libiseva keskmise (see on kroonviirus haiguse keskmine kestus, miks seda just jälgitakse, on mulle arusaamatu).

Olen jälginud ka nädala keskmiste graafikuid, millel on oluline jälgida nädalaste juurdekasvude trendi.

Nädalal viiskümmend kaks justkui toimus esimene kahanemine, aga nagu me juba teame - pühadeaegne andmesisestuse värk.

Nädalate 52 kuni 1 keskmine on samas väiksem kui N51, nii et murdepunkt oli kindlasti jõulunädalal. Ja N2 (kuigi pühapäevaseid andmeid veel pole, aga need on alati alla keskmise) diagnooside keskmise vähendamine on minu hinnangul usaldusväärne ja kinnitab, et langus on alanud.

Igatahes, igapäevaste andmete graafikult on näha, et seitsme päeva libisev keskmine on nüüd nädal aega järjest olnud languses ja ka see on minu mudeli kohaselt kindel märk, et epideemia on languses. Kui läheb nii nagu kevadel, on nelja-kaheksa nädala pärast epideemia maha surutud.

Kokkuvõttes, häid uudiseid mitmelt rindelt, jagage sõpradega, õhtul võib pokaale kõlistada! Püsige ikka rõõmsad ja terved!