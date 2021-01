Tarneraskused lükkavad edasi 10 000 tervishoiutöötaja vaktsineerimise

Kuigi Pfizer/BioNTechi vaktsiini laiali vedavat autot oodatakse kõikjal pikisilmi, tõi ta esmaspäeval tuhandetele tervishoiutöötajatele pettumuse, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Need kogused, mida ühiskond ootab, on oluliselt suuremad kui tegelikult kohale tarnitakse," tõdes terviseameti peadirektor Üllar Lanno.

"täna saabus seitse karpi ja 6825 doosi. Peaksime selle kahega jagama ja näeme siis inimeste arvu. Seda on esialgsest teatatust vähem, umbes kolmandiku jagu,".

Sotsiaalministeeriumi asekantsler Maris Jesse ütles, et ootamatu ühepoolse otsusega tarneid vähendada, vedas Pfizer Eestit alt.

"Mitte keegi ei olnud selliseks uudiseks reedel valmis, mitte ükski Euroopa riik. Kes nüüd kannatavad, on need tervishoiutöötajad, kelle vaktsineerimine muidu oleks alanud käesoleva nädala lõpust, järgmise algusest. Nendele tervishoiutöötajatele olime sunnitud saatma sõnumi, et saame vaktsineerimise alguse öelda siis, kui meil on kindlus uuesti Pfizeri vaktsiini tarnete koguste ja kuupäevade kohta," rääkis Jesse.

Umbes 10 000 tervishoiutöötaja vaktsiinisüst lükkub edasi vähemalt nädala võrra. Need on ambulatoorsed eriarstid, hambaarstid ja apteekide töötajad. Jesse sõnul liigutakse hooldekodudes vaktsineerimisega edasi graafiku järgi ja esimesed üle 80-aastased kutsutakse kaitsepookimisele jaanuari lõpus.

"Suurtes eesmärkides me praegu järeleandmisi ei pea tegema, aga seda seetõttu, et me igaks-juhuks jätsime endale väikese reservi, millest saame hakata katma teiste dooside tegemist," ütles Jesse.

"Ma vaataksin optimismiga juba AstraZeneca vaktsiini suunas, kes Euroopa ravimiametis on täna luba taotlemas. Nende mahud olid ka väga suured planeeritud Eesti jaoks. Kui aga see tarne peaks jäämagi nii madalaks nagu praegu on, siis ilmselgelt me oleme umbes poole võrra maas hetkel," rääkis Lanno.

Pfizeri esindajad keeldusid intervjuust "Aktuaalsele kaamerale", märkides kirjalikus kommentaaris, et ümberkorraldused Belgia tehases võimaldavad 15. veebruarist tootmisvõimsususi tõsta ja seetõttu õnnestub Pfizeril esimese kvartali tarnelepingud plaanitud mahus täita.