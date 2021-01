Pfizer vähendab ajutiselt vaktsiinitarneid Euroopasse, ka Eestisse

USA ravimifirma Pfizer andis reedel teada, et vähendab ajutiselt koroonavaktsiini tarneid Euroopasse.

Sotsiaalministeerium kinnitas, et vaktsiinitarned vähenevad ka Eestisse. Sotsiaalministeerium selgitab olukorda lähemalt reede õhtul kell 18 pressikonverentsil.

Kuus Euroopa Liidu riiki palusid reedel kirjas Euroopa Komisjonile, et viimane nõuaks Pfizer/BioNTechilt õigeaegsete vaktsiinitarnete stabiilsuse ning läbipaistvuse tagamist.

Kirjale kirjutasid alla Eesti, Läti, Leedu, Rootsi, Taani ning Soome tervisevaldkonna ministrid.

"See olukord on vastuvõetamatu. See mitte ainult ei mõjuta planeeritud vaktsineerimiste ajakava, vaid vähendab ka vaktsineerimisprotsessi usaldusväärsust," seisab kirjas.

Eestisse on seni kolme tarnega saabunud iga nädal ligi 10 000 doosi Pfizer/BioNTechi vaktsiini. Veel sel esmaspäeval kinnitas ettevõtte Eesti esindaja ERR-ile, et järgmisel nädalal tuleb Eestisse ligi 4000 doosi enam. Põhilepingu järgi peab Pfizer/BioNTech septembri lõpuks tooma Eestisse ligi 600 000 doosi, lisalepinguga tahab Eesti paarsada tuhat doosi juurde osta.

Norra terviseamet teatas reedel, et Pfizer/BioNTechi vaktsiini tarned Norrasse ja mujale Euroopasse vähenevad järgmisest nädalast, kuni firma suurendab oma tootmisvõimekust.

"Ajutine vähenemine mõjutab kõiki Euroopa riike," teatas amet. "Pole koheselt selge kui kaua Pfizeril läheb, et saavutada maksimaalne tootmisvõimekus, mis tõuseb 1,3 miljardilt kahele miljardile doosile aastas," lisas amet.

Norra tervishoiuamet ei täpsustanud tarnete arvu Euroopasse tervikuna, kuid märkis, et Norra saab järgmisel nädalal 36 075 doosi, võrreldes varem oodatud 43 875 doosiga. See tähendab 17,8-protsendist langust.

Vähenemise kompenseerimiseks laseb Norra käiku vaktsiinidoosid, mis on ettevaatusabinõuna kõrvale pandud.

Ehkki Norra pole Euroopa Liidu liige, teevad riik ja blokk mitmes valdkonnas lähedat koostööd, sealhulgas ka COVID-19 vaktsiinide tellimisel.