Rootsi plaanib Estonia hauarahu seadust muuta enne suve

Sügisel linastunud dokumentaalfilm tõi ilmsiks seni teadmata augud merepõhjas lebava Estonia keres ja käivitas uue uurimise. Rootsi valmistub muutma hauarahu seadust.

"Ma arvan, et see on püsiv seadusemuudatus, aga väga kitsas muutus, mis ei luba sukeldumisi üldiselt, vaid üksnes võimudel oma töö tegemiseks," rääkis Rootsi siseminister Mikael Damberg.

Rootsi ametkonnad on uurimistööde maksumuseks esialgselt hinnanud ligi viis miljonit eurot.

Mitmete pääsenute ja hukkunute lähedased saatsid Rootsi võimudele detsembris pöördumise, nõudes iseseisvat ja erapooletut uurimist. Asa ja Daniel Myrberg on ühed neist, kelle isa ja vanaisa 26 aastat tagasi Estonialt koju tagasi ei tulnud. Dan Myrberg oli laeval kaptenite lootsieksameid vastu võtmas. Daniel oli siis seitsmeaastane, nüüd loodab ta jätkuvalt saada vastuseid.

"Kõigepealt oleme me väga rõõmsad selle üle, et tuleb uus uurimine. Me ootame ka seda, et see oleks väline ja erapooletu organisatsioon, mis seda uuriks. Me loodame selgust saada neis kahtlustes, mida me tunneme," sõnas Daniel Myrberg.

Küsimusi on lähedastel rohkem kui vaid ilmsikstulnud augud, vastuolulise info ja kadunud tõenditeni välja, ning nad ootavad terviklikku lähenemist. Ajakirjanik Lars Borgnäs leiab samuti, et uurimise korraldus on väga oluline.

"Läbipaistvus on erakordselt oluline. Ja ma kahtlen, et seda läbipaistvust on võimalik saavutada, kui lasta üksnes uurimisasutustel seda teha, sest nad on riiklikud asutused ja nad ei ole täielikult iseseisvad. Peaks olema iseseisev uurimine eelistatult rahvusvahelise ekspertiisiga," sõnas Borgnäs.

Borgnäsi sõnul ei ole Rootsi võimud ilmutanud ülemäära tahet asja uurida.

"Ma arvan, et me oleme juba näidanud, et nad eksivad. Rootsi peaminister ütles algusest peale, et me oleme valmis võtma vastu vajalikud otsused, et teha vajalikke uuringuid. Nüüd on uurimisasutused tulnud meie juurde ja palunud seadust muuta. Ma olen otsustanud esitada seadusemuudatused," sõnas siseminister Damberg.

Damberg lubab uuringutele rohelist tuld enne suve.