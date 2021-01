Enne 2017. aastat rajatud tuulepargid saavad 12 aasta jooksul turuhinnale lisaks toetust 53,7 eurot megavatt-tunnist, mille maksavad kinni tarbijad.

Konkreetset summat, kui palju Eesti Energia toetuse saamisel teeniks, ei oska ettevõte öelda. Hinnanguliselt võib see olla suurusjärgus sada miljonit eurot.

Toetuse üle otsustav Elering leiab, et Tootsi tuulepark ei olnud 2016. aasta lõpuks veel täitnud toetuse saamise tingimusi.

"Eesti Energia ei olnud alustanud Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti puudutavate ehitustöödega elektrituruseaduse mõttes, võtnud endale kindlat kohustust tellida seadmeid tootmisseadme rajamiseks ega võtnud mis tahes muud kohustust, mis muudaks Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti pöördumatuks. Samuti puudus Eesti Energial Tootsi tuulepargi investeerimisprojekti teostamiseks maakasutusõigus," kirjeldas Eleringi kommunikatsioonijuht Ain Köster tingimusi.

Köster ütles, et Elering tunneb et kindlalt, ja et on teinud õige otsuse. "Varem on suured tuulepargid saanud otsuse toetuse saamise osas siis, kui park on valmis ehitatud. Tootsi puhul on tegu esimese korraga, kus suure pargi arendaja küsis otsust valmis ehitamata tuulepargi kohta," rääkis ta.

Eesti Energia küsis Kösteri sõnul otsust eelmisel suvel.

Eesti Energia pressiesindaja Priit Luts ütles, et nad ei saanud nõustuda argumentidega, mille põhjal Elering toetuse andmisest keeldus ja seetõttu vaidlustasid nad otsuse Tallinna halduskohtus.

Luts ütles, et kohtulahendini on arendus ootel: "Vaidluse lahendamise kiirus sõltub nii menetlemise tempost kui ka vastaspoolest. Tootsi arendusprojekt on praegu seisus, kus kõik vajalikud load ehitamisega jätkamiseks on olemas. Hanked on ootel, kuni tekib vaidlusküsimuses selgus."

Tootsi tuulepargi kinnistu ja ehitusõiguse üle on aastaid kestnud kohtuvaidlused, mis on takistanud projekti elluviimist.