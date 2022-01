Ministrid tahavad Tootsi tuulepargi vaidluse kiiret lõpetamist

Kuna Tallinna halduskohus teisipäeval otsust Tootsi tuulepargi kohta ei teinud, lükkus selgus selle vaidluse kohta teadmata tulevikku, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Eesti Energia vaidlustas aasta eest halduskohtus Eleringi otsuse mitte anda Tootsi tuulepargile toetust vana skeemi järgi, millega saanuks tuulepark toetust suurusjärgus 100 miljonit eurot.

Eesti Energia üldkoosoleku esindaja, rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus ütles kolmapäeval, et aitab küll kahe riigiettevõtte vahelisest vaidlusest.

"Sisuline soov on teada nii Eleringile kui Eesti Energiale ja see sisuline soov valitsuses on, et vaidlus lõpeks. /.../ Minu soov on küll, et me jaanuari lõpuks suudaksime selle aastate pikkuse epopöa ära lõpetada ja siis juba asuda selle juurde, millega tegelema peaks. Mitte vaidlemise juurde, vaid täiendavate uute odavate taastuvenergia lahenduste turule toomise juurde," kommenteeris Pentus-Rosimannus.

Majandus- ja taristuminister Taavi Aas, kelle haldusalas on Elering, ütles et Eesti Energia peab oma hagi tagasi võtma.

"Hageja on siin Eesti Energia ja kui me vaatame tänaseid elektrihindu, siis ma arvan, et see põhjendus, et peaks saama vana skeemi järgi toetust, kindlasti enam ei päde ja mõistlik on võimalikult kiiresti lõpetada. /.../ Kindlasti on seda jõukohane tänastes oludes rajada ilma igasuguse toetusskeemita," ütles Aas.

Praegu käib Eleringi korraldatav taastuvelektri oksjon 450 gigavatt-tunnile toomismahule. Kuni juunini kestva vähempakkumise kõrgemaks hinnatasemeks on 45 eurot megavatt-tunni kohta. Näiteks praeguse kõrge elektri turuhinna tõttu keegi toetust ei saaks.

"Täna tegelikult energiamüük on juba sellise hinnaga, et ma arvan, sellist toetus enam vaja ei ole. Kui me võtame meie uued skeemid või uue toetuse skeemi, siis täna tegelikult mitte üksi energiamüüja, kes peaks uue skeemi järgi toetust saama, toetust ei saa," rääkis Aas.

Eesti Energia juhatuse esimees Hando Sutter vastas "Aktuaalsele kaamerale", et Eesti Energial on olnud kogu aeg valmisolek arutada ka kõiki kiiremaid lahendusi kui kohtumenetlus.

Tootsi tuulepark on planeeritud võimsusega kuni 75 MW. Valmides oleks see suurim park Eestis. Eesti Energia on projekti kümne aastaga investeerinud üle 50 miljoni euro.