Tartu alustas elektriliste kastirataste renti

Kuigi maa on kaetud lumega, ei tähenda, et rattaga sõita ei saaks. Seetõttu alustas kolmapäeval Tartu linn uut velorendi pilootprojekti, rentides soovijatele elektrilisi kastirattaid.

Kui rattaringluse elektriratastega tohib sõita ainult üksinda, siis nüüd saab rentida ka ratast, mille kasti tohib tulla kuni 80 kilone reisikaaslane. Peamiselt on need kastirattad, kas lemmikloomade, laste või muude asjade asjade kandmiseks, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Praegu saavad soovijad valida kolme erineva elektrilise kastiratta vahel, millest üks on mõeldud ainult kaubaveoks ja kaks teist sobivad ka inimeste transpordiks. Ratta nädalase rendi hind on 25 eurot, vajadusel saab seda rentida ka üheks päevaks.

Tartlane Ott Meerits tuligi täna proovisõidule, et uuest nädalast lapsi lasteaeda viia kastirattaga.



"Proovisõit oli väga uhke, täiesti üllatuslikult oli automaat-käiguvahetus. Mulle meeldib idee, et lapsed näevad, et punktist A punkti B jõudmiseks on ka muid võimalusi peale auto. Üritame lasteaias käia, kas jala, rattaga, vahepeal bussiga. Äärmisel vajadusel siis kasutame autot," lausus Meerits.

Mitmetes Euroopa rattalinnades on kastirattad populaarsed, ent Eestis näeb neid linnapildis suhteliselt harva. Kui tahta sellist kastiratast endale soetada, tuleks välja käia 3000-5000 eurot. Tartu linnal on praegu kastirattaid kolm, vastavalt pilootprojekti tagasisidele loodetakse selliseid linnapilti juurde saada.



"Me omalt poolt loodame, et ka eraettevõtted hakkavad neid rattaid rentima. Meil ei ole sügavat huvi, et linn peab ilmtingimata rataste rentimisega tegelema, aga kui erasektor hindab, et olukord ei ole nii perspektiivikas, siis me kindlasti kaalume linna poolt teenuse edasi pakkumist," rääkis Tartu abilinnapea Raimond Tamm.