USA senat kinnitas ametisse uue luurejuhi

Haines on esimene kandidaat Bideni administratsiooni võtmetähtsusega ametikohtadele, kes sai senati heakskiidu.

Neli Bideni ministrikandidaatidest osalesid teisipäeval senati kuulamistel, nende seas ka rahandusministeeriumi ja välisministeeriumi juhi kandidaadid. Biden nimetas rahandusministriks Janet Yelleni ja riigisekretäriks Antony Blinkeni. Telekanali CNN andmetel läheb tõenäoliselt senatis kiiresti läbi ka Yelleni kinnitamine.

Haines on öelnud, et kavatseb jääda apoliitiliseks ja taastada pärast Donald Trumpi administratsiooni tekitatud segadust usalduse liitlasriikide luuretega. Haines lisas, et USA luurekogukond peab keskenduma Hiinale kui peamisele ohule.

Praegu 51-aastane Haines on olnud CIA asedirektor ja president Barack Obama administratsiooni rahvusliku julgeoleku nõuniku asetäitja 2009-2017.

Esimese naisena luuredirektoraadi eesotsas tuleb tal asuda koordineerima 18 luureametkonna, teiste hulgas CIA, Riikliku Julgeolekuagentuuri NSA ja vastuluureteenistuse FBI tegevust. Samuti vastutab ta presidendi luurealase teavitamise eest.

Hainesi hinnang "enesekindla ja agressiivse Hiina" olulisusele kattub teiste uue administratsiooni julgeolekutöö ja välispoliitika võtmeisikute omaga.

Samuti lubas Haines senaatoritele, et avaldab senini salastatud raporti Ühendriikides elanud Saudi Araabia päritolu ajakirjaniku Jamal Khashoggi tapmise kohta.