Nauseda: loodan, et koostöö Baltimaadega on Bideni eesmärkides kõrgel kohal

Leedu president Gitanas Nauseda avaldas lootust, et kuna USA vastne president Joe Biden on hästi kursis Baltimaade probleemidega, on koostöö selle piirkonnaga tema eesmärkides kõrgel kohal.

"Loodan väga, et avame samasuguse positiivse ja helge lehekülje Leedu-USA suhetes, sest president Joe Biden tunneb hästi regiooni probleeme, on

piirkonda külastanud ning seega on lootust, et koostöö Balti riikidega on tema eesmärkide järjekorras piisavalt kõrgel kohal," rääkis Nauseda.

Saksamaa liidukantsler Angela Merkel on samuti lootusrikas koostöö suhtes USA uue admnistratsiooniga, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Merkel tunnustas USA uue presidendi Joe Bideni otsust naasta Pariisi kliimaleppesse ja maailma terviseorganisatsiooni.

"Oleme täielikult teadlikud, et USA uue presidendi inauguratsiooni järel ei saa me eeldada kõikehõlmavat poliitilist kokkulepet kõiges. Tulevad läbirääkimised, kuidas asju lahendada nii, et see oleks mõlemale riigile hea. Joe Biden esindab Ameerika Ühendriikide huve, mina esindan Saksamaa Liitvabariigi huve," rääkis Merkel.

Hiina välisministeeriumi pressiesindaja Hua Chunying tõstis esile Bideni kõnes tehtud üleskutset ühtsusele ning märkis, et USA ja Hiina suhtes oleks vaja ühtsust.

"Täna hommikul, kui ma nägin ilutulestikku ja rahvast tähistamas inauguratsiooni, siis tõesti, ma olin liigutatud. Viimased aastad ei olnud kerged. Pärast neid raskeid aegu oleme meie, USA ja Hiina rahvas, ära teeninud parema tuleviku. Loodame, et president Bidenit saadab edu ametiajal. Märkasin, et president Biden mainis korduvalt ühtsust ja just seda meie kahe riigi suhe vajab," rääkis ta.

Lõuna-Korea loodab Bideni ajal kahe Korea kõnelustel läbimurret.

"Korea poolsaare rahuprotsess ei ole valik, vaid teekond, mida peame alustama. Palun teil kõigil anda oma parim, et taaskäivitada rahu kell, peatades kauakestnud vastasseisu võimalikult kiiresti ning leides USA ja Põhja-Korea ning

kahe Korea kõnelustel läbimurre," ütles Lõuna-Korea president Moon Jae-in.