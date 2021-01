Kallas: Reformierakond ei ole Keskerakonna ema ega kaitsja

"Kõrvalt vaadates võib igasugu kommentaare anda, aga tegelikkus on see, et kõik erakonnad tahtsid teha Keskerakonnaga koalitsiooni," kommenteeris Kallas Vikerhommikus endise peaprokuröri Lavly Perlingu kriitikat, et kaasates Keskerakonna, normaliseerib just Reformierakond korruptsiooni.

Kallase sõnul oli Reformierakonnal kaks valikut - kas jätkab praegune Keskerakonna, EKRE ja Isamaa koalitsioon või tuleb uus Reformierakonna ja Keskerakonna koalitsioon.

"Need olid valikud ja muidugi võib väljastpoolt kritiseerida, aga oluline on see, et me saame toimiva valitsuse."

Reformierakonna liider leidis, et korruptsioonikahtlustuste kohta peab aru andma eeskätt Keskerakond.

"Reformierakond ei ole Keskerakonna ema ega kaitsja. Nad kaitsevad ennast ise süüdistuste eest. Nad peavad esitama tõendeid ja kohtus end kaitsma. Poliitiliselt on meie koostöö vajalik oluliste otsuste vastu võtmiseks, mis on vaja teha tervisekriisi ja majanduskriisi jaoks."

Kallas lisas, et Keskerakonda on juba kriminaalkorras karistatud, kuid see pole takistanud kellelgi nendega koostööd tegemast.

"Meie olime viimased. Kui otsused järjest tulevad, siis kindlasti peab Keskerakond vastavalt tegutsema. Et mis see süüdistus ja karistus siis on. Aga seda saab teha Keskerakond ise."

Presidendivalimisteks vaja ühe erakonna toetust juurde

Maalehele antud usutluses ütles Kallas, et loodavas valitsuses saab Reformierakonnal ja Keskerakonnal olema ministreid ühepalju, kuid uue presidendi valimiseks vajab võimuliit juurde veel vähemalt üht erakonda.

Kes saavad ministrikohad, aga ka riigikogu esimehe ja tulevase presidendi kohad, seda Kallas nimeliselt veel täpsustada ei soovinud.

Ta ütles, et kindlasti on riigikogu esimees koalitsiooni kokkuleppe osa, kuid kas see võiks olla valitsusjuhi kohalt tagasi astunud Keskerakonna esimees Jüri Ratas, seda Kallase sõnul veel arutatud pole.

Kallase sõnul ei ole Reformierakonnal ja Keskerakonnal piisavalt hääli ka selleks, et valida kahekesi riigikogus uus president ning selleks oleks vaja juurde veel vähemalt üht erakonda.

Kas uus võimuliit oleks valmis toetama Kersti Kaljulaidi teist ametiaega, kui ta OECD juhiks ei saa, vastas Kallas diplomaatiliselt, et ka seda pole arutatud: "Aga ma usun, et Kersti Kaljulaid on täiesti hästi hakkama saanud."