Eesti ootab Soomelt reisipiirangute leevendamist

Eesti valitsuse liikmed püüavad veenda Soome valitsust, et see leevendaks kolmapäevast kehtima hakkavaid rangeid reisipiiranguid. Piirangute muutmiseks kavatseb Soomele oma ettepanekud esitada ka Tallink.

Välisminister Urmas Reinsalu suhtles hommikul oma Soome kolleegiga, kellele teatas, et Eesti valitsus soovib, et töörändajate liikumist ei suletaks.

"Ma pakkusin Soome välisministrile välja ka mõningaid lahendusi, et Soome kas oleks nõus aktsepteerima Eestis tehtud teste nendele inimestele ja võimaldaks neile nii sisenemist ja Eesti on nõus kohaldama ka muid usaldusmeetemeid nendele inimestele, kui nad tulevad nädalavahetuseks Eestisse. Aga kõige olulisem on see, mida mäletame kevadest, et edasi-tagasi liikumine säiliks," kommenteeris Reinsalu.

Ta loodab, et Soome valitsus arutab seda ettepanekut esmaspäeval, kuid ta pole kindel, et Soome Eesti ettepanekutega arvestaks.

"Soome on oma käekirjaga selles koroonavastases võitluses. Soomes tuginetakse üldiselt nende terviseameti ametnike väga jäikadele soovitustele. Sellelt pinnalt on need piirangud üles ehitatud. Aga meie sõnum ongi see, et tervise eesmärke saavutades on võimalik siiski säilitada inimeste liikumine," selgitas Reinsalu.

Tallinki juht Paavo Nõgene ütleb, et Tallinkil on plaanis teha Soomele ettepanek kolmapäeval kehtima hakkavaid piiranguid muuta nii, et sinna lisada riiki sisenemisel negatiivse koroonatesti ettenäitamise võimalus.

"Kui inimesel on tehtud Eestis COVID-19 test ja see on negatiivne ja see test on tehtud vähem kui 48 tundi või vähem kui 72 tundi tagasi - sõltuvalt riikidest on need reeglid erinevad - , siis selle negatiivse testiga oleks võimalik Soome siseneda sõltumata ametist, mida see inimene sinna tööalaselt täitma läheb," ütles Nõgene.

Jutud, et Soome soovib kahe riigi vahel reisimist piirata, hakkasid Nõgene sõnul ringlema eelmisel esmaspäeval. Ta peab piirangud ebaõiglaseks, sest need lahutavad inimesi oma peredest.

Soome valitsus esitas õhtul nimekirja ametitest, mille esindajad Soome pääsevad, näiteks hooldajad ja meditsiinitöötajad. Ehitajad ja veel paljude elualade esindajad aga Soomes kuu aja jooksul enam edasi-tagasi sõita ei saa.

Soome karmistab meetmeid piiridel seetõttu, et reedese seisuga oli seal tuvastatud üle 80 kiiremini leviva koroonaviiruse tüvega nakatunu.