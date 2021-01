Kaljulaid loobus OECD juhiks kandideerimisest

"Loobusin edasisest kandideerimisest OECD peasekretäri ametikohale. OECD on organisatsioon, mis toimib konsensuspõhiselt ja järgmiseks peasekretäri valimise lähtekohaks oli soov sõeluda välja kõige laiapõhjalisema toetusega kandidaat. Konsulteerides erinevate OECD liikmesriikidega oleme jõudnud arusaamisele, et minu võimalik asumine sellele ametikohale alles pärast Vabariigi Presidendi ametiaja lõppu pole mitme riigi jaoks sel pingelisel ajal parim lahendus," teatas president sotsiaalmeedias.

Kaljulaid tänas välisministeeriumi töötajad ja eelmise valitsuskabineti liikmeid eesotsas Jüri Ratasega nende panuse eest Eesti kandidatuuri toetamisel.

"See oli esimene kord, kui Eesti nii aktiivselt sellise kaaluga rahvusvahelist ametikohta taotles ning kindlasti oleme riigina sellest protsessist võitnud. Usun, et kõigi nende konsultatsioonide tulemusel on meil õnnestunud nügida pisut ka OECD agendat ning tekitada paremat arusaamist, milliseid väljakutseid ühiskondade digitaliseerumine maailma majandusele ja riikidele kaasa toob. Tänan ka kõiki riike oma kandidatuuri toetuse eest. Ühtegi nõrka kandidaati selles protsessis ei olnud," kirjutas Kaljulaid.

Neljapäeval selguvad vahetulemused

ERR-ile teadaolevalt peaksid neljapäeval ametlikult selguma OECD peasekretäri konkursi teise vooru tulemused. Kas Kaljulaid pääses sealt edasi või mitte, ei ole toimetusel teada. Teine voor toimus 21.-22. jaanuaril ja seal oli lisaks Kaljulaidile veel seitse kandidaati.

ERR-i portaal avalikustas mullu 21. augustil, et president Kersti Kaljulaid kandideerib OECD peasekretäriks. Presidendi avalike suhete nõunik Taavi Linnamäe ütles siis, et kandideerimine peasekretäriks ei tähenda automaatselt, et Kaljulaid ei võiks kandideerida ka teiseks ametiajaks Eesti presidendiks.

Uue valitsuse moodustanud Reformierakond ja Keskerakond on siiani väitnud, et uue presidendi osas nad veel kokku leppinud ei ole. Reformierakonna esimees Kaja Kallas on varem veel opositsioonipartei juhi positsioonilt öelnud, et nemad oleksid valmis Kaljulaidi teiseks ametiajaks toetama.

Keskerakond ei ole oma seisukohta Kaljulaidi jätkamise toetamise kohta avaldanud. Erakonna esimees Jüri Ratas on ERR-ile öelnud, et seda on liiga vara arutada, sest ära tuleks oodata, kuidas tal läheb OECD peasekretäri valimistel.

Kaljulaidi jätkamisele teisel ametiajal on oma toetust avaldanud ka opositsiooni kuuluv Sotsiaaldemokraatlik Erakond. EKRE on olnud sellele kindlalt vastu.

OECD peasekretäri valimised

OECD peasekretäri valimiste esimese vooru konsultatsioonid toimusid liikmesriikide esindajate vahel Pariisis 7.-8. jaanuaril. Kaljulaid läbis esimese vooru edukalt ning jätkas edasi kandideerimist koos seitsme kandidaadiga. Teine voor toimus 21.-22. jaanuaril.

Kokku tehakse kolm või neli vooru ning tulemusel peaksid selguma hiljemalt märtsis. OECD praeguse peasekretäri Angel Gurria kolmas viieaastane ametiaeg lõppeb 2021. aasta mais. Mehhiko endine diplomaat ja majandusteadlane on sellel kohal töötanud alates 2006. aastast.

OECD on 1961. aastal asutatud demokraatlike, turumajandusega riikide valitsustevaheline organisatsioon, mille eesmärgiks on info ja eksperthinnangute vahetamise kaudu aidata kaasa maailmamajanduse ning liikmes- ja mitteliikmesriikide majanduse arengule ning maailmakaubanduse laienemisele. Organisatsiooni kuulub praegu 37 riiki ning nende majanduste kogusumma moodustas 2017. aastal nominaalselt 62 protsenti kogu maailma sisemajanduse koguproduktist.