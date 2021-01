Keskerakond Kaljulaidi teist ametiaega toetama ei rutta

"Keskerakond otsustab oma positsioonid presidendivalimistel kevadel. Kuivõrd me pole seda otsust teinud, on keeruline praegu öelda, keda Keskerakond toetab või ei toeta. OECD osas ma arvan, et see oli väga vajalik samm, mida president Kaljulaid ette võttis. Ka mina toetasin teda ja mul on väga kahju, et president loobus sellele kohale kandideerimisest. Sellistele kõrgetele kohtadele ei ole Eesti inimesed jõudnud, kahjuks. Ja see oleks olnud väga suur võimalus. Aga ju president hindas oma võimalusi ja selle pealt tegi vastava otsuse," ütles Ratas.

Koalitsioonileppes ei lepitud Reformierakonnaga kokku ühises presidendikandidaadis. Küsimusele, kas puudu jäi ajast või tahtest ühine kandidaat leida, vastas Ratas, et küsimus ei olnud ajas.

"Küsimus oli selles, kes on see inimene, kes võiks koguda riigikogus suurema toetuse kui on tänasel koalitsioonil. Või kes on see inimene, et kui valimine läheb valijameeste kogusse, koguks seal piisava toetuse. Seda valmisolekut koalitsioonileppe tegemisel lihtsalt ei olnud. Küll aga toetab Keskerakond jätkuvalt seda, et tuleviku mõttes tuleks presidenti valida otse, millist võimalust meie seadusandlus aga järgmise presidendi valimistele ei anna."

Ratase sõnul ootab nii tema kui ka Keskerakond, et tulevane president oleks ennekõike inimene, kes suudaks ehitada sildu ka erinevate maailmavaadete vahele.

"Keskerakonna positsioon on olnud väga pikalt, et järgmine Eesti president peab olema see naine või mees, kes teeb selleks kõik, et Eesti ühiskonda ehitada sildu. Olgu see regionaalne aspekt, olgu see maailmavaateline aspekt. Minu meelest on hästi tähtis, et Eesti ühiskonna sidusus oleks hästi tugev. Kindlasti peaks see kandidaat omama laiapindset toetust nende hulgas, kes presidenti valivad, aga ka laiemalt Eesti ühiskonna ja inimeste seas. Ma arvan, et president peaks igal juhul olema ühendaja."

Ratas lisas, et Keskerakond kujundab oma positsiooni kandidaadi osas, keda presidendivalimistel toetada, selle aasta kevadsessiooni jooksul. Küsimusele, kas presidendikandidaadiks võib saada Jüri Ratas ise, vastas ta: "Keskerakond ei ole neid arutelusid erakonna sees veel alustanudki, rääkimata sellest, et meil oleks olemas lõppotsus."

Tõenäosust, et president õnnestub ära valida riigikogus ehk see saab vähemalt 68 saadiku toetuse, hindas Ratas 50 protsenti.

Järgmisena seisavad juba märtsikuus ees riigikogu juhatuse valimised. Reformierakond on öelnud, et nemad esitaksid riigikogu aseesimehe kohale oma inimese kandidatuuri, kelleks võib olla Hanno Pevkur. See tähendab, et Keskerakond saaks koalitsiooni toe riigikogu esimehe kohale. Ratas tunnistas ERR-ile, et kui tema kandidatuur riigikogu spiikri kohale üles seatakse, kaalub ta seda väga tõsiselt.

"Kui selline ettepanek tehakse, siis... Ma olen riigikogu juhatuses töötanud pea kümme aastat aseesimehana. Kindlasti ma olen valmis seda väga tõsiselt kaaluma, kui selline ettepanek tehakse" sõnas Ratas.

Riigikogu hakkab esimeest ja aseesimehi valima ilmselt 22. märtsiga algaval nädalal.