Kallas: rünnakud Lutsari vastu on häbiväärsed ja alatud

Teadusnõukoja juht, professor Irja Lutsar on jäänud vaktsiinivastaste kriitikalaviini alla. Peaminister Kaja Kallase sõnul on rünnakud Lutsari vastu häbiväärsed ja alatud.

Lutsar on saanud ähvardavaid kirju ja sõnumeid ning avaldas laupäeval, et ähvardavad ja mõnitavad sõnumid on muutunud igapäevaseks. Professori sõnul on sellel nädalal ähvardavate kirjade sagedus tihenenud. Lisaks avaldas reede õhtul Facebookis video jurist Andrei Vesterinen, kus helistab Lutsarile ning tema teadmata salvestab vestlust.

"Mina ärkasin täna üles ja Messengeris oli niisugune teave: NKVD tappis Eesti mehi, sina oled samal tasemel. Sarnased sõnumid minu aadressil on läinud üsna tavaliseks ja igapäevaseks, saan neid meilitsi, sõnumitesse jne. Sellel nädalal on sagedus aga tihenenud," kirjutas professor.

Peaminister Kaja Kallas kirjutas Twitteris, et rünnakud Lutsari vastu on häbiväärsed ja alatud ning teadusnõukoja juht on oma tööd teinud südamega ja aidanud kogu riiki viiruse ohjamisel. Kallas kohtub Lutsariga esmaspäeval.

Lutsar rääkis reedel "Ringvaates", et strateegilistel ametikohtadel töötavad inimesed peaksid olema koroonaviiruse vastu vaktsineerimisel eelisjärjekorras.

"Ütlesin ka eile "Ringvaatele" enne kui sinna läksin, et eks mind pihuks ja põrmuks tehakse ja täpselt on juhtunud. Olen samasugune meditsiinitöötaja ja nagu iga teinegi, konsulteerin siiani haigeid ja olen oma teadmistega kolleegidele alati kätte saadav nii nagu olen olnud ka ajakirjanikele," kirjutas Lutsar ühismeedias.

Ka endine peaminister ja riigikogu liige Jüri Ratas teatas sotsiaalmeedias, et solvav ja mõnitav käitumine on alatu ja kole ning eriarvamusel olemise tõttu kiusamine on lubamatu. "lahendamisel oma nõuannete ja soovitustega äärmiselt suureks toeks. Ta teeb seda tööd südamest ja inimestele ainult parimat soovides," lisas Ratas.