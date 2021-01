Alljärgnevalt avaldab ERR akadeemik Soomere pöördumise tervikuna:

"Eesti teaduste akadeemia presidendi pöördumine COVID-19 teadusnõukoja vastu suunatud rünnakute teemal.

Avalik rünnak COVID-19 tõrje teadusnõukoja juhi professor Irja Lutsari vastu näitab, et puusalt tulistatud vihakõnede ajastust liigume täpselt sihitud ähvarduskõnede ajajärku.

Professor Lutsari valimine sihtmärgiks ei ole juhuslik. Targimate ähvardamine on otsene ja teadlik rünnak kogu Eesti riigi vastu. Sest riigi toimimine, nii kriisidega hakkama saamine kui ka edukus ja konkurentsivõime, tugineb järjest enam sellele, kui hästi suudab riik hankida ja rakendada parimat olemasolevat teadmist. Praegusel ajastul on selle teadmise kandjaks riiki nõustavad tippteadlased. Nende tasalülitamine ähvardamise ja mõnitamise kaudu on alatu viis nõrgestada meie riiki.

Francis Bacon teadis juba nelisada aastat tagasi, et miski ei ole riigile ohtlikum olukorrast, kus kavalad saavad esineda tarkadena. Nüüd näeme, kuidas kavalus on astunud liitu jultumusega. Teadus ja teadlased saavad seda protsessi kirjeldada, aga mitte muuta. Sellise tuleviku poole, mis oleks väärt elamist, liigume vaid siis, kui ühiskond tervikuna jultumust ja alatust ei aktsepteeri.

Tarmo Soomere

Eesti teaduste akadeemia president."

Lutsar sattus eriti intensiivsete rünnakute alla, kui rääkis reedel ETV saates "Ringvaates", et strateegilistel ametikohtadel töötavad inimesed peaksid olema koroonaviiruse vastu vaktsineerimisel eelisjärjekorras.