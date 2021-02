Züleyxa Izmailova: kas Kaja Kallas on Marika Priske valitsuse kaanetüdruk?

Eliitvaktsineerimiste taustal sureb iga päev riskigruppide inimesi. Tundub, et nad on kõigest peenraha poliitikute ja ametnike jaoks selle eest, et saaks endale eelisjärjekorras süstla käsivarde, kirjutab Züleyxa Izmailova.

Peaminister Kaja Kallas ega ükski valitsuse liige pole siiani hukka mõistnud eliitvaktsineerimist pärast sotsiaalministeeriumi kantsleri Marika Priske vahelejäämist tema enda juhtimisel koostatud vaktsineerimisplaani rikkumisel. Selle asemel on hoopis käivitatud PR-masinavärk, mis õigustab rikkumisi ja nõuab plaani ümbertegemist, et eliitvaktsineerimine seadustada.

Kas te märkasite, et need jutud tekkisid just pärast Marika Priske vahelejäämist althõlma saadud vaktsiiniga? Mitte peale Valga ega Rakvere haiglate juhtumeid.

Põnev oli jälgida, kuidas Priske vahelejäämise järgselt viskusid eliitvaktsineerimise kaitsele nii valitsuse teadusnõukoja juht Irja Lutsar kui ka PERH-i juhatuse ja ühtlasi samuti teadusnõukoja liige Peep Talving. Muide, mõlemad on teadusnõukoja liikmetena praeguse vaktsineerimisplaani heaks kiitnud. Ja nüüd asusid tandemina selle rikkumist õigustama.

Rääkimata PERH-i juhatuse esimehest Agris Peedust, kes tõenäoliselt ootab Priskelt vaktsineerimise eest ka vastuteenet, kui sel aastal täitub tema ametiaeg ja PERH-i nõukogus läheb selle pikendamiseks.

Hämmastav võim on Eesti Vabariigis ühel kantsleril. Kahtlen, kas selline olukord on ikka põhiseadusega kooskõlas. Eliitvaktsineerimiste taustal sureb aga iga päev riskigruppide inimesi – igaüks neist on kellegi ema, isa, vanaema, vanaisa või muul moel lähedane. Tundub, et nad on kõigest peenraha poliitikute ja ametnike jaoks selle eest, et saaks endale eelisjärjekorras süstla käsivarde.

Eliitvaktsineerimise seadustamine oleks sügavalt vale

Eliitvaktsineerimise seadustamisega saaksid amnestia senised valemängijad ja avaneks tohutu võimaluste aken uuteks moraalseteks kuritarvitusteks mitte-privilegeeritud inimeste elude arvel. Toomas Sildam pakkus oma kommentaaris, et riigi võtmeametnikud ja -poliitikud tuleks vaktsineerida ja Kallase valitsus peaks vaktsineerimisplaani ümber tegema.

Esiteks, kes paneb paika sellise võtmeisikute nimekirja ja kuidas määrata, et just see või teine on võtmeisik? Teiseks, eranditult on tegemist kontoritöötajatega, kes saavad oma riske märksa paremini hallata kui eesliinitöötajad. Kaugtöö ja Zoom on ju saanud peaaegu et normiks. Kolmandaks, nii valitsuses kui ka ministeeriumides on olemas asendamiste korrad, kasvõi juhuks kui keegi läheb puhkusele.

Üks küsimus kerkib Sildami jutust veel. Kui Kallas hakkab plaani ümber tegema, siis ta peab ju tunnistama, et tema paremal käel istuv Tanel Kiik on praegust plaani koostades teinud praaki. Mäletame detsembrist, kuidas Kiik uhkustas vaktsineerimise plaaniga ja nimetas selle kriitikat pahatahtlikuks. Suure aplombiga vallandati terviseametist plaani aukudele viidanud vilepuhuja.

Praegune seis

Eestis kehtib sotsiaalministeeriumi poolt koostatud COVID-19 vaktsineerimise plaan, mille valitsus kinnitas 15. detsembril 2020. Plaani koostamiseks moodustas kantsler Marika Priske 19. novembril spetsiaalse töörühma. Plaanile andis heakskiidu valitsuse juures tegutsev teadusnõukoda.

Vaktsineerimise plaan ütleb sõna-sõnalt nõnda: esmajärjekorras võimaldatakse vaktsineerimist tervishoiu- ja sotsiaalhoolekande teenuste toimepidevust tagavatele inimestele ning riskirühmadele. Nendeks on:

tervishoiutöötajad ja tervishoiuasutustes töötavad inimesed – ca 30 000 inimest;

hoolekande asutuste töötajad ja elanikud – ca 25 000 inimest;

kõik üle 70-aastased inimesed ja teatud diagnoosidega inimesed – ca 260 000 inimest.

Tervishoiuasutustes töötavate inimeste all on mõeldud eesliinitöötajaid, mitte kontoritöötajaid, seda ütles minister Kiik sõnaselgelt 15. detsembril sotsiaalministeeriumis toimunud pressikonverentsil. Lisaks, plaanis ei ole kirjas erandite võimalust.

Seega ei vasta tõele siin-seal kõlanud õigustused, et haiglatel on mänguruumi, keda oma majas vaktsineerida. Kui PERH-i juhatuse esimees Agris Peedu ütles meedias Priske juhtumi järel, et tema isiklikult on ka vaktsineeritud, siis on see samuti üheselt reeglitevastane.

"Eesliini töötajateks mitteolevate bürokraatide eelisvaktsineerimine on kindlasti eetikanormide rikkumine."

Vaadakem faktidele ausalt otsa: eesliini töötajateks mitteolevate bürokraatide eelisvaktsineerimine on kindlasti eetikanormide rikkumine, aga mitte ainult. See on otsene õigusrikkumine, sest vaktsineerimise plaan on valitsuse poolt kinnitatud haldusakt ja seega Eesti õiguskorra osa.

Irja Lutsari personaalküsimus

Kurb on näha, et eesliini töötajate ja riskigruppide eest vaktsiinide näppamist on avalikult õigustama asunud selle plaani isiklikult heaks kiitnud valitsuse teadusnõukoja juht Irja Lutsar. Samal ajal pole see võib-olla nii üllatav, sest ka tema ise on eelisjärjekorras vaktsineeritu. Kõnekas on aga see, et ambrasuurile viskus ta pärast Priske vahelejäämist.

Kahjuks ei õigusta Lutsari moraalset libastumist asjaolu, et ta sattus eelmisel nädalal vaktsiinivastaste isiklike pahatahtlike rünnakute alla. Olgu üheselt välja öeldud: mõistan resoluutselt hukka igasugused pahatahtlikud rünnakud Irja Lutsari suhtes. Tunnustan tema suurt panust koroonavastases võitluses.

Aga tuleb teha vahet vaktsiinivastaste pahatahtlike rünnakute ja eliitvaktsineerimise põhjendatud, tsiviliseeritud kriitika vahel. See teine on nimelt õiguskorra ja eetika järgimise küsimus.

Eliitvaktsineerimise pooldajate spin doctorid üritasid küllaltki läbinähtaval viisil neid probleeme möödunud nädalavahetusel ühte patta panna. Lutsarit üritati pärast vaktsiinivastaste rünnakuid õigustada igasuguse kriitika suhtes. See on ebakorrektne – apelsinid ja kartulid ühte korvi ei sobi.

Vaktsineerimise eetika

Sotsiaalministeeriumi juures tegutsev Eesti bioeetika ja inimuuringute nõukogu on 15. detsembril 2020 koostanud COVID-19 vaktsineerimise eetilise raamistiku, mis ütleb selgelt, et kui pole võimalik vaktsineerida kõiki, kes seda tahaksid, soovitab nõukogu vältida ebaõiglast eelistamist ning võimalike korruptsiooniohtlike situatsioonide tekkimist vaktsiinide jaotamisel ja vaktsineerimise läbiviimisel.

Nüüdseks on selge, et seda põhimõtet on korduvalt rikutud. Tanel Kiige sõnul on vasakule läinud üks protsent vaktsiinidest. Tegelikult me ei tea, kui palju, selle teadasaamiseks tuleks korraldada sõltumatu audit, aga terviseamet peaks seaduse järgi alustama koheselt järelevalvemenetlusi kõigi teadaolevate koroonakorruptsiooni juhtumite kohta.

Kaja Kallas, palun löö selg sirgeks ja mõista hukka eliitvaktsineerimine, korralda vaktsineerimise sõltumatu audit ja näita, kes on peaminister.