Jaak Joala lesk nõuab laulja kuju lammutamist

"Eskiis ja lõpptulemus erinevad nagu siga ja kägu," hindas Jaak Joala lesk Maire Joala Posti tänavale püstitatud kuju, lisades samas, et ei ole seda ise Viljandis vaatamas käinud. "Seda tilulilu (värvilisi tulesid – toimetus) seal ei olnud," tõi ta ühe näite eskiisi ja lõpptulemuse erinevusest.

Taies on Maire Joala meelest valmistatud ülejala. "See on haltuura. Mul on väga kahju, et see nii läks ja ma olen väga nördinud. Sellisel moel on kuju vastuvõetamatu," selgitas Joala.

Pikemast kommenteerimisest ta keeldus.

Maire Joala

Linnavalitsusele saadetud nõudekirjas ja hagihoiatuses teatab Maire Joala advokaadibüroo vahendusel, et nõuab kujult kõigi Jaak Joalale viitavate tekstide ning pronksist käte ja pea eemaldamist. Nõudmise täitmist soovitakse kirjas 18. jaanuariks.

Maire Joala rõhub nõudmist esitades asjaolule, et tema on patendiametis registreerinud oma nimele Jaak Joala kaubamärgi. Patent on registreeritud kategooriates, mis puudutavad eeskätt Jaak Joala muusika esitamist. Samas ei ole nõudekirjas küsitud muusika esitamise lõpetamist.

Viljandi linnapea Madis Timpson lausus teisipäeva ennelõunal, et pole nõudekirjaga jõudnud veel tutvuda, aga järgmise nädala esmaspäevaks püütakse linnavalitsuses kindlasti mingile seisukohale jõuda.

"Loeme nõudekirja põhjalikult läbi, vaatame, mida nõutakse ja mida saab teha, ning arvatavasti vestleme ka prouaga," loetles Timpson tööde järjekorda.

Linnapea kinnitas, et selline nõudmine tuli talle üllatusena, sest oli teada, et Jaak Joala lähedased on kujuga nõus ning intellektuaalse omandi õiguse küsimused pidi lahendama kuju püstitaja.

Skulptor Mati Karmin nentis, et kuju püstitamise eel oli tal Maire Joala heakskiit olemas. "Ma tunnen talle siiralt kaasa, sest temagi on murdunud meedia surve all. Kahju, et see nii läks, sest algul oli ta mõtetega nõus," sõnas Karmin, kes tunnistas, et tal endalgi on skulptuuri ümber käivast kõmust villand saanud. "Mul on sellest sügavalt kõrini," sõnas ta, andes mõista, et kuju Posti tänavalt äraviimine poleks talle vastuvõetamatu mõte.

Linnapea Madis Timpsoni sõnul on kuju avamise järel saanud linnavalitsus tööd juurde. Esmaspäeval tuli lahendada kuju naabruses elavate inimeste kaebust, et selle tuled on kohati liiga eredad ja muusika mängib valjult.