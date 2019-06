Maksuametile juurdemakstav tulumaksusumma kolmekordistus aastaga

Tulumaksu tuleb eelmise aasta kohta esitatud tuludeklaratsioonide alusel juurde maksta umbes 42 000 inimesel kokku üle 11 miljoni euro. Seda on peaaegu kolm korda rohkem kui aasta varem, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Peamine suurenemine ongi tulnud selle arvelt, et maksuvaba tulu arvestamine inimestele muutus ja aastaga igasugu lisatulu teenimised selle maksuvaba tulu valeks tegid, nüüd see maksukohustus siis tuli," selgitas maksuameti maksude osakonna juhataja Evelyn Liivamägi.

Enamikul on juurdemaks tasutud, kuid juurdemaksmise tähtajaks, 1. juuliks tuleb seda teha veel 6000 inimesel ja kokku peaks selleks ajaks maksuametile laekuma umbes 2,5 miljonit eurot. Kes oma maksusummat tähtajaks tasuda ei suuda, neil soovitab maksuamet oma võla ajatada.

"Siis on võimalik saada intressilt ka maksusoodustust, ei pea intressi maksma täies ulatuses, vaid pooles ulatuses ainult," sõnas Liivamägi ja täpsustas, et intress on aastas veidi üle 20 protsendi.

Ligi 600 000 inimestele maksti tagasi kokku 180 miljonit eurot tulumaksu, mis oli samuti suurem kui aasta varem. Et paljud ei kasutanud oma maksuvaba tulu aasta jooksul, jättes selle riskide vältimiseks riigi kätte hoiule, saidki nad selle tuludeklatsiooniga tagasi, selgitas Liivamägi. Maksuamet rõõmustab, et inimesed deklareerivad üha korralikumalt oma üüritulu.

"Kui eelmisel aastal oli näiteks 15 miljonit üüritulu, siis sellel aasta on see 25 miljonit ehk pea poole võrra rohkem," tõdes maksude osakonna juhataja.

Neile, kes deklareerisid vara võõrandamisest või välismaalt saadud tulu, on tulumaksu tasumise ja tagastamise tähtaeg 1. oktoobril. Siis tuleb 17 000 inimesel juurde maksta ligi 38 miljonit eurot. See summa on peaaegu sama suur nagu aasta varem.