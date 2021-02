Tallinlased saavad sooja edaspidi veidi odavamalt

Varasemalt oli kaugkütteseaduse järgi Väo 1 koostootmisjaamal ainuõigus müüa kogu toodetud soojus kuni Tallinna soojusvõrku isegi siis, kui teised tootjad suutsid soojust toota odavamalt. 12-aastane leping lõppes tänavu jaanuariga.

Ka Iru jäätmeplokil on sõlmitud Tallinna soojusvõrguga 12-aastane leping, mis kehtib 2027. aastani. Lepingu järgi ei ostnud soojusvõrk suvekuudel Irust soojust, kui Väo 1 jaam suutis vajaliku koguse tagada.

Pärast Väo 1 lepingu lõppemist on Iru jäätmeplokk Tallinnale kõige soodsam soojuse pakkuja, Enefit Green müüb soojuse täies ulatuses edasi Tallinnale sooja pakkuvale Utilitasele.

Enefit Green langetas veebruarist Iru elektrijaamas jäätmetest toodetava soojuse hinda 43 protsenti 7,98 euroni megavatt-tunni kohta. Utilitase juhatuse esimehe Andres Veske sõnul tähendab see soojatarbijate jaoks mõneeurost odavnemist.

"Iru soojuse osakaal moodustas eelmisel aastla ca 17 protsnti kogumahust, mis me Tallinnas müüsime. Sel aastal see paari protsendi võrra suureneb," rääkis ta.

"Kindlasti me arvestame selle sisendiga, mis Irust tuleb ja loomulikult on muutunud meie enda hinnad. Meie enda hinnataotlus konkurentsiametile läheb järgmisel nädalal ja see uus hind, mis Tallinna küttetarbijatele tuleb, jääb ilmselt kuskil 46-47 euro vahele megavatt-tunni eest. Meie tänane piirhind on üle 50 euro megavatt-tunni eest, aga detsembris ja ilmselt ka jaanuaris jääb tegelik müügihind natuke alla 47 euro," rääkis Veske.