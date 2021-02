Terviseametist öeldi ERR-ile, et esmaspäeva seisuga on riigikogus 37 lähikontaktset, neist kolm on lähikontaktsed peresiseselt.

Reformierakonna saadik Hanno Pevkur teatas möödunud neljapäeval, et ta on nakatunud koroonaviirusega.

Esmaspäeva seisuga on Reformierakonna fraktsioonis neli, EKRE, sotsiaaldemokraatide ja Keskerakonna fraktsioonis kolm lähikontaktset ning Isamaa fraktsioonis üks, öeldi ERR-ile fraktsioonidest.

Keskerakonna fraktsioonist lisati, et kolme lähikontaktse saadiku isolatsioonis olemise aeg saab hiljemalt 8. veebruaril läbi ning neil on võimalus järgmisel esmaspäeval riigikogu istungil osaleda.

Sotsiaaldemokraatide pressiesindaja ütles, et nii Raimond Kaljulaid, Indrek Saar kui Lauri Läänemets lähevad nädala lõpus testi tegema ning loodavad esmaspäevasest istungist osa võtta.

Reformierakonna fraktsioonist öeldi, et kui testid peaksid negatiivsed olema, saavad ka Reformierakonna saadikud esmaspäeval riigikogu töös osaleda. Rohkem nakatunuid peale Pevkuri fraktsioonis pressiesindaja teada pole.

EKRE-s on lähikontaktsed Anti Poolamets, Kalle Grünthal ja Martin Helme.

Valimiste korraldus nagu kevadel

Käeoleval nädalal riigikogus täiskogu ja komisjonide istungeid ei toimu, kuid järgmisel nädalal on kohe esmaspäeval kavas aseesimeeste valimine, sest Siim Kallas teatas neljapäeval aseesimehe kohalt tagasiastumisest. See tähendab, et mõlemad aseesimehe kohad lähevad ümbervalimisele.

Riigikogu juhatuse esimees Henn Põlluaas tunnistas ERR-ile, et aseesimeeste valimistega on tõepoolest probleem, kuivõrd nii suur hulk saadikuid on lähikontaktsed.

"Kaugistungi vormis ei saa seda läbi viia, kuigi see võimaldab ka salajast hääletust, aga juhatuse valimine nõuab sedelitega hääletamist. Tõenäoliselt me läheme üle samale vormile, mida me kasutasime kevadel, kui riigikogu juhatust valisime. Me püüame hajutada valimispunktid riigikogus, et vähem inimesi oleks korraga koos. Need, kes on lähikontaktsed, või need, kes ei soovi sisse tulla teistega kontakti, need saavad hääletada autost riigikogu hoovist. Ma usun, et see lahendab selle probleemi," rääkis Põlluaas.

Põlluaas ei näe enda sõnul võimalust, et praeguse seisuga oleks võimalik valimisi tavapäraselt läbi viia. "Me peame seda ikkagi tegema jagatult ja nii-öelda riskirühm saab hääletada autos. Aga mida ma olen rõhutanud, et kui riigikogu liige soovib tulla sisse, siis mitte keegi ei saa teda takistada, sest seadusest tulenevalt on tal selleks ka õigus," ütles ta.

Millises vormis aseesimeeste valimised läbi viiakse, otsustab juhatus lõplikult hiljemalt neljapäeval. Edasi lükata valimisi seaduse järgi ei saa.