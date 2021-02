Jaanuari keskel nakatus koroonaga mitu Isamaa parlamendisaadikut, nende hulgas ka rahanduskomisjoni esimees Aivar Kokk. Terviseameti peadirektor Üllar Lanno helistas isiklikult Isamaa fraktsiooni juhile Priit Sibulale ja selgitas, kuidas nakatunud ja nende lähikontaktsed eneseisolatsiooni peavad pidama.

Aivar Kokal ilmnesid küll haigestumise sümptomid, ent eneseisolatsiooni ta ei jäänud, kuigi teadis, et on vähemalt lähikontaktne. Selle asemel võttis ta osa Jõgeva vallavolikogu istungist, mille esimehena talle umbusaldust avaldati. Istungi eel kohtus ta veel mitmete volikogu saadikutega, proovides neid veenda tema jätkamise poolt hääletama.

Kokk käis koroonaproovi andmas 17. jaanuaril ja see osutus positiivseks.

Kuigi terviseametile on juba mitu nädalat olnud teada, et Aivar Kokk eiras eneseisolatsiooni nõuet, kohtudes paljude inimestega, pole amet tegudega kiirustanud.

Eelmisel nädalal arvas terviseameti juht Üllar Lanno, et otsus, kas ja mida nad Aivar Kokaga ette võtavad, selgub reedeks, 29. jaanuariks.

Nüüdseks on selgunud, et terviseamet algatas 29. jaanuaril Koka suhtes väärteomenetluse. Mida on avalikult kajastatud juhtumis veel uurida ja kaua see kesta võib, terviseameti ei selgitanud.

"Käimasolevaid menetlusi kommenteerime siis, kui need on lõppenud," teatas terviseameti meediasuhete spetsialist Merilin Vernik napilt.