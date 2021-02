Vaher: kuritegevus on avalikust ruumist liikunud kodudesse

Politsei- ja piirivalveameti peadirektor Elmar Vaher ütles ETV saates "Ringvaade", et kuritegevus on avalikust ruumist liikunud kodudesse. Liikluses ei ole Vaheri sõnul olukord kuidagi paranenud.

"Kui veel 15 aastat tagasi varitses oht avalikus ruumis ja sa ei teadnud, kes nurga tagant välja hüppab, siis täna on oht kodudes. Aga kodu eelis on see, et sa saad oma sõpru ja tuttavaid valida," lausus Vaher.

Oma osa on vägivalla tekkimisel Vaheri sõnul ka alkoholil. "Alkohol muudab inimest sellisel moel, et ta ei anna aru oma tegudele," sõnas Vaher.

"Kuritegevus ei ole kuhugi kadunud. Mõned kuriteoliigid olid ettearvatavad, näiteks küberkuriteod või majandusega seonduv. Mõnede kuriteoliikide puhul tuleb olla kurb, et meil niimoodi läheb, näiteks lähisuhtevägivalla puhul ja liikluses ei ole olukord väga palju paranenud," rääkis ta.

Lähisuhtevägivalla puhul jäävad Vaheri sõnul pooled teod teada saamata.

Tapmisi ja mõrvu registreeriti koos katsetega mullu 50, mis on 16 võrra enam kui 2019. aastal. Neis kuritegudes hukkus 39 inimest, aasta varem 26 inimest.

"See on väga palju ja iga surm on traagika. Samas tuleb sinna sisse vaadata. Enamus sellised kuriteod leiavad aset sellisel moel, et tuttavad joovad, lähevad tülli, keegi haarab lauanoa või lööb mõne pudeli "roosiks" ja siis inimene sureb," sõnas Vaher.

Rääkides liikluse olukorrast, ütles Vaher, et see ei ole läinud paremaks. "Olid aastad, kus see muutus oli ilmne, nii turvavarustuse kasutamisel, kui ka kiiruse valimisel, kuid täna jätkuvalt me näeme, et neid viga saanuid on liiga palju. Eelmist aastast jääb iseloomustama lumevaene talv ja see tõi kaasa palju üksikisikute liiklusõnnetusi, millest suure osa moodustasid tõukerattad," rääkis Vaher.

Justiitsministeeriumi kuritegevuse statistikast selgus, et 2020. aastal registreeriti Eestis 25 817 kuritegu, mida on viie protsendi võrra vähem kui aasta varem.