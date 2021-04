Postimees: rahandusministeerium soovib RES-iga 5,2-protsendist üldist kärbet

Rahandusministeeriumi kolmapäeval tehtud RES-i ettepanek näeb ette 2022. ja 2023. aasta riigieelarves võrdse kärpe kõigile kõigile ministeeriumitele ja põhiseaduslikele institutsioonidele. Kärpe suurus arvutatakse lähtuvalt viimase nii-öelda normaalse aasta ehk 2019. aasta tegevuskulude tegelikust täitmisest, edastas Postimees.

Rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus (Reformierakond) täpsemaid kommentaare ministeeriumi ettepanekute kohta ei andnud, öeldes vaid ministeeriumi pressiesindaja vahendusel, et RES on valitsuse ühine otsus, mis tuleb heaks kiita hiljemalt aprilli lõpuks.

Postimehe andmeil kärbitakse ka kaitsekulusid, ehkki tänavu jaanuaris allkirjastatud Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonilepingus on kirjas, et riigikaitse kulud jäetakse praegustes kavades ettenähtud tasemele, mis on vähemalt kaks protsenti SKT-st ning millele lisanduvad liitlaste Eestis vastuvõtmisega seotud kulud ja kaitseinvesteeringute programm.