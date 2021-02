Moskva surub välisdiplomaatidele Vene koroonavaktsiini

EL-i välisteenistus (EEAS) ei saa aktiivselt soovitada Vene vaktsiini Sputnik V oma Moskvas asuvatele diplomaatidele ja nende pereliikmetele, jätte selle nende isiklikuks otsuseks, kirjutas Raadio Vabaduse oma veebiküljel. Väljaande sõnul räägivad diplomaadid, et Venemaa esindajad pakuvad Sputnik V-d "igal põhjusel ja iga kohtumisel nagu hullud".

EL-i Moskva-esinduse kõrge ametniku kolmapäeval saadetud e-kirjas, mida Raadio Vabadus tsiteerib, öeldakse, et Venemaa võimud on otsustanud laiendada oma vaktsineerimiskampaaniat ka diplomaatilisele korpusele ning vaktsineerimist hakkavad korraldama Moskva linnavõimud.

Venemaa teates diplomaatidele ei täpsustata küll, millist vaktsiini plaanitakse kasutada ning lubatakse detailset infot vaktsineerimise aja ja korralduse kohta hiljem, kui diplomaadid on väljendanud oma huvi ja soovi vaktsineeritud saada.

Samas märgib EL-i esinduse kõrge ametnik, et nad ei ole välisteenistuse peakorterist Brüsselis konkreetset otsust saanud, kas Euroopa Liidu diplomaadid võiks lasta ennast vaktsineerida ka selliste vaktsiinidega, mis ei ole Euroopa Ravimiameti (EMA) heakskiitu saanud. EMA on seni andnud oma heakskiidu kolme ettevõtte - Pfizer/BioNTech, Moderna ja AstraZeneca - koroonavaktsiinile.

EL-i välisteenistuse pressiesindaja Nabila Massrali ütles Raadio Vabadusele, et EEAS alles peab liikmesriikidega konsultatsioone, kuidas suhtuda oma diplomaatide vaktsineerimisse kolmandates riikides pakutavate vaktsiinidega, mida EMA pole heaks kiitnud.

Samas teatas Sputnik V esindaja, et Itaalia suursaadik Moskvas Pasquale Terracciano lasi ennast juba Vene vaktsiiniga süstida ning nagu ta ise ütles, ei ole tal ilmnenud mingeid kõrvalnähtusid.

