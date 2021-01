Eesti Päevalehe ajakirjanik ja fotograaf jälgisid kolmapäeval Kohtla-Järvel, kuidas diplomaatilise numbrimärgiga Audi A6 sõidutas lõunapaiku Ida-Viru keskhaigla ette Venemaa peakonsuli Narvas Juri Gribkovi, kes võttis pagasnikust Tax Free sildiga kilekoti, milles kõlksusid üksteise vastu pudelid, ning sammus läbi haigla erakorralise meditsiini sissepääsu.

Sealt edasi suundus Gribkov haigla pulmonoloogia vanemarsti Veronika Iljina juurde, kes pärast visiidi lõppemist eitas kategooriliselt, et ta Vene kõrgele diplomaadile äsja COVID-i vaktsiini tegi, teatades ajakirjanikule, et tegemist oli ammuse patsiendiga, kes oli väga raskes seisus intensiivraviosakonnas.

Kui ajakirjanik aga Narva naasta plaaniva Gribkovi haiglast väljumisel küsimuste esitamiseks peatas, ei eitanud peakonsul, et oli just äsja saaanud teise doosi Pfizeri vaktsiini. Gribkovi jutu järgi pakuti talle tema raske tervisliku seisundi tõttu võimalust saada esimene kaitsesüst juba 2. jaanuaril ehk vaid veidi pärast seda, kui Eestis koroonaviiruse vastu vaktsineerimine algas.

Gribkov rääkis ka, et sõidab Eestist ametiaja lõppemise tõttu ära järgmisel esmaspäeval ning nimetas just seda asjaolu põhjuseks, miks pidi veel Eestis kiiresti tegema kaitsesüsti.

Kui Gribkov nimetas Ida-Viru keskhaiglast vaktsiini saamist inimlikuks žestiks, siis haigla juhtkond juhatuse esimehe Tarmo Bakleri isikus kinnitas, et kuulis juhtunust alles ajakirjanike käest ning selle info valguses alustati siseuurimist.

"21. sajandi kolmandal aastakümnel ei saa sellised juhtumid aset leida tõendatavate selgitusteta ning need ei saa jääda menetlemata," ütles Bakler.

Kui ajakirjanik veelkord doktor Veronika Iljinaga selgituse saamiseks ühendust võttis, küsis arst vastu, et kui toimus vaktsineerimine, siis kus on dokumendid ning kas märge on ka Gribkovi vatsineerimispassis ning patsiendi enda väidetest rääkides seadis kahtluse alla viimase adekvaatsuse.

Ida-Viru keskhaigla lubas esimesi järeldusi alustatud siseuurimise leidudest paari päeva jooksul.