Neljapäeval pidas politsei kinni Andrei Vesterineni. Kas teda oli alust kahtlustada Peep Talvingu ründamises?

Täna saame kinnitada, et politsei on suhelnud väga paljude inimestega. Ja töötanud läbi väga suure mahu videosalvestisi. Samamoodi on sündmuskohalt leitud tõendid analüüsitud. Ja eile pidasime kontrolliks kinni ühe 36-aastase mehe. Esitasime talle kahtlustuse ja teostasime ka menetlustoimingud. Ja tänaseks on isik vabastatud.

Millised sündmuskohalt leitud tõendid andsid alust kahtlustuse esitamiseks just sellele meesterahvale?

Peamiselt on tänaseks läbi töötatud väga suur hulk videomaterjali. Me ootame täna ekspertiisi tulemusi, kust me loodame saada kinnitusi väga paljudele teistele nii-öelda tõenditele. Aga täna saame rääkida nii maha jäetud jalatsijälgedest kui ka video analüüsist.

Kas videost nähtud kollases helkurvestis mees paistis sarnane sellele mehele, kes kinni peeti?

Saab ka nii öelda. Kindlasti see videos nähtav kollases jakis mees sarnaneb paljudele. Selleks, et inimesele kahtlustus esitada, on vaja ka muid tõendeid. Aga täna on meil kutse inimestele, et kõik, kes tunnevad ära selle kollases jakis oleva meesterahva, et kindlasti helistada ja anda sellest politseile teada. On ülioluline see isik tuvastada.

Te analüüsite ka, kellele kuulus või pärines see vedelik, millega arsti pritsiti?

Tõsi. Täna saame öelda seda, et see vedelik ei olnud inimese tervisele ohtlik. Mis päritolu ja kellele ta kuulub, seda nalüüsi me veel ootame.

Kas selle vedeliku sisaldust saab mõne konkreetse isikuga ka siduda ehk et see on selline füsioloogiline vedelik?

Jah, see on üks versioonidest, mida me oleme palunud ekspertidel kontrollida. Et kas see vedelik sisaldab inimese DNA-d.

Reedel see meesterahvas vabastati, kas selle aluseks olid ütlused, mida ta andis?

Ütlused oli üks asi, aga teostati ka teised toimingud, mida oli vaja ära kontrollida, et uurimisega edasi minna. Oli piisavalt alust, et kontrollida.

Nüüd ta enam kahtlustatavate ringi ei kuulu?

Me saame öelda seda, et me ootame väga paljude ekspertiiside tulemusi. Ja tuvastame jätkuvalt isikut, kes selle väga julma kuriteo toime pani.

Kas ülekuulamisel selgus, kas eile kinnipeetud mees sai füüsiliselt rünnaku kohas rünnaku ajal viibida?

Ma ei täpsustaks ütlusi, millega kahtlustatavaga räägiti. Ma jätaks selle politsei teada.