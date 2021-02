Samas ei tähenda see, et Vesterinen oleks selle rünnaku toime pannud. Vesterineni enda mobiiltelefon oli reede lõuna ajal välja lülitatud.

Pärastlõunal kinnitas politsei pressiesindaja ERR-ile, et neljapäeval pidas politsei päeva jooksul kogutud infole tuginedes kinni mehe, keda oli alust kahtlustada PERH-i ülemarsti ründamises. Reedel mees vabastati ning politsei jätkab juhtunu uurimist.

"Politsei pidas eile kinni 36-aastase mehe ning kontrollis tema seotust PERHi ülemarsti ründamisega. Kriminaalpolitseinikud tegid neljapäeva jooksul erinevaid menetlustoiminguid ning kogutud tõendite järgi piisavalt alust pidada mees kinni ning kuulata ta üle," ütles Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre.

Tema sõnul andsid kinnipidamiseks alust eelkõige sündmuskoha lähistelt kogutud valvekaamerate materjal ning sündmuskohalt kogutud tõendid.

Kahtlustuse esitamise järel tegi politsei menetlustoiminguid ka mehe elukohas ja sõidukis. Pärast ülekuulamist vabastas politsei mehe reedel kella 15 ajal.

"Mehe vabastamine ei tähenda, et politsei välistab tema seotuse, kuid praegu ei ole mees enam kahtlustatav. Jätkame rünnaku asjaolude uurimist, ootame ka ekspertiiside vastuseid ning teeme omalt poolt kõik, et ründaja isik ja motiiv välja selgitada," ütles Tambre.

Politsei palub inimeste abi sündmuskoha lähistel olnud valvekaamera salvestistelt ründaja tuvastamiseks, mille video lisab ERR esimesel võimalusel. Kõigil, kellel on infot videol nähtava kollase jopega mehe isiku kohta, palume ühendust võtta telefonil 56904272 või meilitsi hisko.vares@politsei.ee.

Kolmapäeva õhtul rünnati oma töökohast Põhja-Eesti regionaalhaiglast koju minema hakanud haigla ülemarsti professor Peep Talvingut, kellele üks mees viskas näkku mingit ainet. Samuti oli tema auto rehv läbi torgatud.

ERR-i andmetel on tänaseks selgunud, et Talvingule näkku visatud vedelik oli uriin.

Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juht Urmet Tambre on ajakirjandusele öelnud, et esialgne info annab alust arvata, et rünnak ei olnud juhuslik ehk kurjategija ootas kannatanut ning oli ründamiseks valmistunud.