Teadusuuringud annavad lootust koroonaimmuunsuse pikenemiseks

Kuigi ka Eestis on esinenud juhuseid, kus inimene on koroonat põdenud korduvalt, on praegu ametlik seisukoht, et nii läbipõdemine kui ka vaktsineerimine tagavad immuunsuse pooleks aastaks. Aina uued teadusuuringud annavad lootust, et see aeg võib pikeneda.

Tallinlanna Katrin on Eestis üks väheseid, kes on koroonat põdenud kaks korda, kusjuures tema kogemuse kohaselt oli märtsi alguses ja novembri keskel põetud tõve puhul tegu otsekui kahe erineva haigusega.

"See algas tegelikult selliselt, et õhtul tulid väga tugevad kõhuvalud, ma reaalselt olin põrandal pikali krampides," kirjeldas Katrin.

Tugevad kõhuvalud kestsid mitu nädalat ja esialgu ei osanud ka perearst koroonat kahtlustada. Pool aastat hiljem nakatus ta uuesti, aga seekord oli tal kõik klassikalised koroonasümptomid kõrge palavik, maitsemeele kadu, peavalu.

"Siiani on öeldud, et keegi väga täpselt ei tea, kas tõesti novembri, märtsi vahel need antikehad kadusid või on mitu erinevat viiruse genotüüpi, millesse ma nakatusin, kuna need sümptomid olid nii drastiliselt erinevad," rääkis Katrin.

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma sõnul on koroona korduv põdemine võimalik, kuid neid juhuseid ei ole palju.

"Esimene nakatumine on üldjuhul raskema kuluga ja siis see korduv nakatumine kolme, nelja, viie kuu pärast on kergem vorm. Nagu me teame kergete vormide puhul inimesed ei pruugi märgata et nakatusid, ei kahtlusta enam seda viirust, neil ei teki sümptomeid," rääkis Härma.

Läbipõdenutel tekkis peale esmast vaktsiinisüsti rohkem antikehi

Härma sõnul ei saa seetõttu välistada, et korduv nakatumine on alaraporteeritud. Kuigi värskemad teadusandmed näitavad, et läbipõdemine võib anda immuunsuse kaheksaks kuuks, lähtutakse Eestis hetkel teadmisest, et immuunsus kestab pool aastat. Eesti värskeimad sellekohased andmed pärinevad novembris tehtud kordusuuringust.

Tartu Ülikooli professori Irja Lutsari sõnul püsivad antikehad üle 80 protsendil viiruse läbipõdenutest. "Kutsusime Saaremaal ja Tallinnas need inimesed, kes olid kevadel antikehadega, tagasi ja enamus ka tulid tagasi, suur aitäh neile inimestele. Me määrasime tavalised IGg ja IgM tüüpi antikehad, aga määrasime ka neutraliseerivad antikehad ja üle 80 protsendi nendest inimestest, kes kevadel olid positiivsed olid ka praegu positiivsed," rääkis ta.

Lutsari sõnul selgus hiljuti Pfizer/Biontechi vaktsiiniga tehtud uuringust, et koroona läbipõdenutel tekkis pärast esimest vaktsiinisüsti rohkem antikehi, kui kaks doosi vaktsiini saanutel.

"Autorid ise teevad niisuguse ettepaneku, et võib-olla võikski need, kes on põdenud vaktsineerida hoopis ühe doosiga, aga see eeldab, et siis peaks olema antikehad enne vaktsineerimist määratud," lisas Lutsar.

Saaremaal ja Tallinnas tehtud antikehade KoroSero-ESTkordusuuringu tulemused tehakse avalikuks uue nädala alguses.