Eelmisel laupäeval lõppenud Euroopa välispoliitikajuhi Josep Borrelli reis Moskvasse oli vastuoluline ja jagas juba enne algust Euroopa Liidu liikmesriigid kahte leeri. Saksamaa ja Prantsusmaa toetasid dialoogi Kremliga, Ida-Euroopa riigid pooldasid karmima seisukoha võtmist.

Sarnaselt rahvusriikide valitsustega, olid ka Euroopa Liidu liikmesriikide meediaväljaanded Borrelli visiidi tulemustes erinevatel seisukohtadel. Samuti ei leidnud Lääne-Euroopa ajakirjanduses Borrell nii suurt kajastust kui Baltikumi ja Poola meedias.

Saksamaa

Saksamaal kritiseeris visiiti Moskvasse kõige teravamalt Deutsche Welle, leides et tegemist oli täieliku ebaõnnestumisega ja Borrelli ja Venemaa välisministri vahelist arutelu ei saa kuidagi teistmoodi hinnata.

Kõige põhjalikumalt kajastas Saksamaal Borrelli visiiti Moskvasse Süddeutsche Zeitung, kus leiti, et Borrellil oli käsil võimatu missioon. Ajaleht leidis, et Borrell pidi tasakaalustama "Putini sõbra" Viktor Orbani seisukohti, samal ajal arvestama Balti riikide ja Poolaga. Samuti leidis ajaleht, et Borrell huvitub eelkõige Ladina-Ameerikast ja Kreml on valmis kasutama tema ebakindlust propaganda eesmärkidel. Peamiselt käsitleti Borrelli visiiti aga Nord Stream 2 võtmes.

Teised suuremad Saksamaa ajalehed nagu Bild ja Spiegel keskendusid samuti Nord Stream kahe torujuhtme projektile ja selle tulevikule

Hispaania

Hispaania populaarseim ajaleht El Pais vahendab Borrelli kriitikat Venemaa suhtes. Ajaleht leiab, et Borrell ei jäänud oma visiidiga rahule. Lisaks leitakse, et Borrelli visiidi järel võtab Brüssel Moskva suhtes karmima seisukoha ja see tuleb kasuks Poolale ja Balti riikidele.

El Paisi hinnangul on Borrellil nüüd võimalus aktiveerida Euroopa Liidus hiljuti heaks kiidetud määrus, mis võimaldab kehtestada Venemaa vastu sanktsioone inimõiguste rikkumiste eest.

Teine suur Hispaania ajaleht El Mundo keskendus samuti Borrelli sõnavõtu edastamisele ja märkis et Euroopa Liidu diplomaadid suhtlesid vangistatud Venemaa opositsioonijuhi Aleksei Navalnõi advokaatidega. Samas leidis leht, et Borrelli visiit lõhestas Euroopa Liidu liikmesriikide ühtsust.

Prantsusmaa

Prantsusmaa meedias leiab, et Borrelli visiit lõhestas Euroopa Liidu riikide ühtsust.

Prantsusmaa populaarseim ajaleht Le Figaro leiab, et Borrelli Moskvas käik näitas järjekordselt, kuidas rahvusriikide pealinnad on Venemaa küsimuses eriarvamusel.

Kõige rohkem ja teravamalt kritiseerid Borrelli visiiti Moskvasse ja tema tegevust seal Suurbritannia ja USA meediaväljaanded.

Borrell ise kirjeldas reisi Moskvasse kui "väga keerukat" ja tema sõnul naases ta Brüsselisse "sügava murega".

Borrelli sõnul Venemaa eemalt kritiseerimine ei too Euroopa Liidule suuremat turvalisust.