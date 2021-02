Läti hotellide ja restoranide liit töötab välja tingimusi, kuidas rahvast toidukohtadesse tagasi lubada. Samas seda võimalust lähikuudel tõenäoliselt ei tule.

Viiruseaja seisukuist tingitud toetuste süsteem on Lätis suur ja kallis, hõlmates abi nii tööta jäänud inimestele kui ka käiberaha kaotanud ettevõtteile. Samas pole kaubandus- ja tööstuskoda olukorraga rahul ja leiab, et valitsus tegutseb läbimõtlematult ja kaootiliselt. Et turiste pole, on hotellid kas suletud või peaaegu tühjad. Restoranidest tohib aga juba pikka aega toitu vaid kaasa müüa.

"Riik kompenseerib teatud ulatuses vähenenud käiberaha. Toetatakse töökohti, kus jätkub tegevust vaid osalise koormuse jaoks," kommenteeris Läti hotellide ja restoranide ühenduse president Janis Naglis.

Hotellid on hakanud majutusteenust pakkuma neile, kes peavad olema eneseisolatsioonis, ent kel pole seda kusagil mujal teha. Läti riik on lubanud sellisel juhul 80 protsenti majutuskuludest (kuid mitte rohkem kui 35 eurot ööpäevas) ise kinni maksta, mis oleks abiks nii hotellisektorile kui ka viiruse pidurdamisele, ainult et võimaluse kasutajaid on väga vähe. Esialgu märtsini kestvale programmile eraldas valitsus üle kahe miljoni euro, ent esimesel kuul kasutas võimalust olla hotellis isolatsioonis vaid sadakond inimest.

"Hotellid olid valmis Suurbritanniast saabujate vastuvõtmiseks, et nad toimetada lennujaamast otse kinni pandud hotellidesse karantiini. Kahjuks otsustas suurem osa reisijaist lennujaamas, et kasutab teisi võimalusi," kommenteeris Naglis.

Läi rahandusministeeriumi arvutused näitavad, et läinud aasta viimases kvartalis on teenindussektori käive vähenenud kolm protsenti, kuid tööstusettevõtted on käivet ligi neli protsenti suurendanud. Samas toetusesaajate hulk üha laieneb.

"Novembris ja detsembris maksti toetusteks kokku 40 miljonit eurot, sellest seisakuaja toetusteks 27 miljonit eurot ja käibevahendite kompensatsiooniks 13 miljonit eurot," ütles Läti rahandusminister Janis Reiers.

Rahvuslased ehk üks koalitsiooni osapool tegi ettepaneku maksta seisakuaja toetust ka peredele - 500 eurot lapse kohta.