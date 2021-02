Škoda Vagonka ning Škoda Transportation konsortsium sõlmisid AS Eesti Liinirongidega (Elron) lepingu kahesüsteemsete elektrirongide tootmiseks ja tarnimiseks; kuue rongi maksumus on 56,2 miljonit eurot.

Elektrirongid on mõeldud kasutamiseks elektrifitseeritud liinidel rööpmelaiusega 1520 millimeetrit ning on kohandatud Eesti ilmastikutingimustele vastavaks, teatas Škoda.

Uute rongi maksimaalne kiirus on 160 kilomeetrit tunnis ning neisse on planeeritud vähemalt 270 istekohta, sealhulgas 48 esimese klassi kohta. Lisaks on rongides ka spetsiaalsed kohad ratastoolis reisijatele, lapsevankritele ja jalgratastele.

Osa istmetest on eemaldatavad. Lisaks on rongides ka joogi-söögi ala.

Vagunid on varustatud kliimasüsteemiga, infosüsteemi, WIFI, reisijate loendamise süsteemi ning ETCS turvaseadmega.

Rongide üleandmise aeg on 2024. aasta teises pooles ning reisijaid asuvad need teenindama 2024. aasta lõpus.