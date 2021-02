Riigikohtu äsjasest otsusest selgub, et Tallinna munitsipaalpolitsei on teinud sadu ebaseaduslikke kontrolloste. Munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere tõdeb, et äpitaksode kontrollimiseks neil muud võimalust polegi.

Eelmise aasta jahedal ja sombusel märtsiõhtul kutsusid Tallinna munitsipaalpolitsei ametnikud Bolti rakenduse abil takso. Kahe minuti pärast saabunud taksojuht Vitali sai kohe aru, et vaatamata hilisele tunnile ei soovi ametnikud koju sõita. Sestap Vitali ei peatunud vaid suunas oma Mazda uuesti teele. Linnaametnikud hakkasid autot jälitama, kutsusid appi politsei ja Tondi tänaval saadi Vitali kätte.

Kuna Mazdale polnud vormistatud taksoveoks tarvilikku sõidukikaarti, tegi munitsipaalpolitsei Vitalile 400 eurot trahvi.

Munitsipaalpolitsei juht Aivar Toompere selgitas ERR-ile, et Vitali juhtum polnud harukordne, vastupidi, iga kuu on ametnikud kontrollimiseks välja kutsunud kuni sada äpitaksot.

"Kutsusime takso välja ja kui selgus, et tal ei ole dokumendid korras, siis alustasime menetlust ja karistasime. Kasutasime selleks erinevaid telefone, sest meie enda ametnike telefonid olid kõik blokeeritud. Põhimõtteliselt oli teada, et nende pealt väljakutseid teha ei saa, siis ei tule keegi kohale," rääkis Toompere.

11 kuud hiljem otsustas riigikohus Vitalile määratud trahvi tühistada. Riigikohus teatas, et niisuguste kontrolltehingute abil taksojuhtide püüdmine on ebaseaduslik.

Näiteks tubakaseadus ja alkoholiseadus lubavad katsetada ega alaealistele meelemürke müüda, kontrolltehinguid lubavad ka jäätmeseadus ja lõhkematerjaliseadus, aga ühistranspordiseaduses kontrolltehinguid ei mainita.

Riigikohus märkis, et ebaseaduslikult kogutud tõendite alusel ei saa kedagi ka karistada.

Toompere ütles otsust kommenteerides, et teisipäebva hommikul saabunud õigusselgus on munitsipaalpolitsei jaoks pigem hea uudis.

Toompere selgitas, et äpitaksosid pole võimalik teistest sõidukitest eristada, järelikult ei saa neid ka kontrollida. Ta avaldas lootust, et nüüd mõistab seda ka majandus- ja kommunikatsiooniministeerium (MKM): "Me oleme tegelikult MKM-iga rääkinud juba mitu aastat, et seadusandlust on vaja muuta. Kas siis antakse kohalikule omavalitsusele kontrollostu tegemise õigus. Samuti oleme rääkinud, et ka nendel äpitaksodel peaks olema taksotunnused, see tähendab, vähemalt plafoon, et üldse saaks neid liiklusest eristada. Aga kahjuks on kõik meie pingutused jäänud hüüdja hääleks kõrbes."

Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi teede- ja raudteeosakonna juhataja Ain Tatter ütles, et omavalitsus saab äpitaksosid ka edaspidi kontrollida, lihtsalt appi tuleb kutsuda mõni teine ametkond.

"Näiteks tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve ametil on võimalik teha kontrolloste. Teine variant on politsei- ja piirivalveametiga koostöös neid reide teha, kuna politseil on õigus ka sõiduki peatamist läbi viia," ütles Tatter.

Tatter lisas, et majandus- ja kommunikatsiooniministeerium plaanis tänavu niikuinii ühistranspordi seaduse muutmiseks eelnõu koostada: "Nii et me saime siit siis sellise vajaliku soovituse ka riigikohtult."

Plafoone siiski äpitaksodelt nõudma ei hakata. Tatter märkis, et riigikogu vaidles äpitaksode üle pikalt ja täna kehtivad nõuded kirjutati seadusesse 2017. aastal. Küll aga kaalub ministeerium riigikohtu ettepanekuid.

"Üks lahendus on see, et me kirjutamegi ühistranspordi seaduse võimaluse teha varjatud kontrolloste," ütles Tatter.

Teise lahendusena pakkus riigikohus välja, et korrakaitseorganil võiks olla võimalus tutvuda sõidujagamisäpis olevate sõidukite andmetega ilma taksot tellimata. Tatter ütles, et see oleks keerulisem, kuid siiski kaalumist väärt. "See vajab ka infoühiskonna ekspertidega arutelu. Neid platvorme on palju erinevaid ja kuidas neid liideseid tekitada, see nõuab eraldi analüüsimist."

Samas on aja jooksul hoolsamaks muutunud ka taksoäppide pidajad.

Bolt Technology OÜ Baltikumi valitsussuhete juht Sandra Särav ütles, et alates läinud aasta veebruarist jälgib ettevõte on taksojuhtide dokumente hoopis hoolsama pilguga: "Kui me registreerime juhi platvormile, siis me kontrollime, kas sõidukikaart on olemas ja kas teenindajakaart on olemas."

Aasta tagasi vaatas Bolt üle ka seni registreeritud juhid ja sõelus välja kõik, kellel tarvilikke dokumente polnud. Ühtlasi käib Mupo ja Bolti vahel tihe infovahetus.

"Täna meie teadmise järgi on kõigil juhtidel need dokumendid olemas. Aga kui keegi just praegu oma teenindajakaardi või sõidukikaardi peatab ja Mupo meid sellest veel teavitanud pole, siis võib juhtuda, et mõnedel juhtidel need dokumendid puuduvad," märkis Särav.

Bolti üha paremat käitumist kiitis ka Aivar Toompere. Tema sõnul võib plusspunkte jagada ka teisele sõidujagamisfirmale Uberile, jäänud on veel Yandex.