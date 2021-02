Juriidiliselt toimub muudatus märtsi jooksul, kuid raadiote Kuku, Elmar, MyHits, Narodnoe Radio ja DFM juhtimise võtab Duo Media Networks üle juba kolmapäevast. Raadiote müügitiim jääb sarnaselt telekanalite müügimeeskonnale Postimees Gruppi, sama puudutab ka teisi tugifunktsioone, teatas samasse gruppi kuuluv BNS.

Duo Media Networksis loodavat raadiote divisioni asub juhtima pikaajalise meediakogemusega Priit Vare.

Duo Media Networksi omanikfirma MM Grupi juhatuse liige Kristel Volver märkis, et tele- ja raadiomeedia haldamine käsikäes ning ühe ettevõtte alt annab edasiseks arenguks parimad võimalused. "Samas jäävad nii raadiod kui ka telekanalid jätkuvalt tegema Postimees Grupiga tihedat koostööd, et pakkuda seeläbi meediatarbijatele võimalikult kvaliteetset ja mitmekesist programmi," ütles Volver.

Priit Vare on lõpetanud Tartu Ülikooli ajakirjanduse erialal, ta on raadioäris töötanud üle 25 aasta ning juhtinud näiteks raadiojaamade Sky Plus ja Retro FM programme.

Mullu oktoobris sai teatavaks, et Margus Linnamäele kuuluv MM Grupp loob teleäri arendamiseks uue ettevõtte Duo Media Networks, mille omanikeringi lisandusid strateegiliste partneritena telemeedia eksperdid Jüri Pihel ning Risto Rosimannus. PMG alt liikusid uude sõsarettevõttesse Kanal 2, Kanal 11, Kanal 12 ja MyHits TV.