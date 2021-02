Krüptovaluuta bitcoin lõi möödunud ööpäeval 48 000 dollari piiri, nüüdseks on selle hind aga pisut langenud. Siiski on kasv 17 protsenti.

HInnatõusuks andis hoo uudis, et elektriautotootja Tesla on investeerinud bitcoini poolteist miljardit dollarit ja tahab võimaldada makseid krüptovääringuis, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Analüütikud on hämmingus ja segaduses. Ühed ütlevad, et maailma kõige rikkama inimese Elon Muski teateid ei saa eirata ja paljud institutsioonid hakkavad krüptovaluutasid soetama. Skeptikud nimetavad viimast tõusulainet aga lühiajaliseks spekulatiivseks maaniaks ning leiavad, et Tesla ei peaks investorite rahaga krüptoturul riskima.

Aasta algusest on bitcoin kerkinud pea 60 protsenti, viimase kolme kuuga 200 protsenti.