Saarlased on hädas aktiivsete, maskita tuppa trügivate müügimeestega

Eelmisel nädalal levis ühes Saaremaa rannakülas kulutulena uudis, mida ei kuuldud ei "Aktuaalsest kaamerast" ega loetud ka ajalehest. See uudis sündis kohapeal, ja uudiseks oli see, et külas olid käinud võõrad.

"Minule ei ole keegi midagi öelnud, kes nad on või mis nad on, aga ma kuulsin külast, et olevat Pärnust olnud. Ukse lükkasin lahti ja olid seal, õues. Siis ma kutsusin tuppa ka, et tulge siis tuppa! Nad ütlesid, et kuidas teil televiisor töötab, et mingi kolmas laine või mis see oli. Ma ütlesin, et minul on kõik korras ja mina ei taha midagi saada ka. Noh, jah, ilma maskideta olid, see oli ka üks esimene asi. Ma tean kolme kohta, kus nad käisid peale minu,," rääkis saarlane Elvi.

"Ta ütles, et ta on Pärnust, Viasati töötaja. Ja siis me ajasime lihtsalt juttu omavahel. Aga teine päev ma hakkasin mõtlema, et kuidas ta tohtis mulle tuppa tulla ilma maskita," lisab teine kohalik, Aime.

Vähemalt ühes peres selles külas on nüüdseks välja prinditud sildid värava ette: "Võõras, ära tule!"

Eks erinevaid müügimehi erinevatest rahvustest ole ennegi küladesse teenuseid ja kaupa pakkuma sattunud, aga seekord tegi eakaid vanaprouasid ärevaks just see, et kui nad ise hoiavad praegusel perioodil väga koduseinte vahele ja oma kodust eriti väljas ei tahagi käia, siis ilma maskita võõraste tuppalaskmine tundus takkajärgi siiski viga olevat.

"Kevadel ma ei lasknud oma lapsi ka tuppa sellel ajal ja olime õues," meenutab Aime.

Telepildi aktiivsete müügimeeste kohta on politseist infot küsitud ka teisest Saaremaa nurgast.

"Üks proua helistas ja küsis, et kas need võivad õiged inimesed olla? Ega seal muud vastust ei olnud, kuna tal ka muud kirjeldust ei olnud. Ja vastus oli selline, et kui kellelegi tundub, et on midagi kahtlast ja keegi võib n-ö paha peal olla, siis tuleks sellest koheselt teada anda 112. Aga see oli juba juhtunud mõned päevad tagasi," rääkis Kuressaare politseijaoskonna piirkonnavanem Meelis Juhandi.

Ka terviseamet taunib praegusel koroonaperioodil sellist perest perre tehtavat aktiivset müügikampaaniat.

"Loomulikult maskide kandmine siseruumides teenuse osutaja poolt, loomulikult peab kandma maski. See on oluline info ja sellega saab terviseamet edasi tegelda," kommenteeris terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma.