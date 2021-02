Kiik: Sputniku vaktsiini pole lähiajal loota

"Ei maksa luua endale valeillusiooni, et kohe-kohe lisanduvad siia Euroopa Liidu ühishanke välised vaktsiinid. Nüüd ja praegu on mõistlik, et kui perearst pakub vaktsiini, see vastu võtta. Need kõik on tõhusad," rääkis Kiik kolmapäeval peetud terviseameti pressikonverentsil.

Kiige sõnul usaldab Eesti Euroopa Ravimiameti (EMA) positiivse hinnangu ja Euroopa Komisjoni müügiloa saanud Pfizer/Biontechi, Moderna ja AstraZeneca vaktsiine. "Erinevalt nendest ei ole Sputnik veel EMA-le taotlust esitanud, infovahetus nendega käib," tõdes Kiik. Tema sõnul on aga lähiajal oodata müügiluba Janssen Pharmaceutica NV koroonavaktsiinile.

Kiik rääkis, et Euroopas ei anta ravimitele kasutusluba kergekäeliselt ning kõik vaktsiinid on läbinud teadusliku kontrolli.

Minister rõhutas ka, et vaktsineerimine kaitseb eelkõige raske haigestumise vastu. "Kõik kolm on raske haigestumise ja surmajuhtumite ärahoidmisel väga tõhusad. Pole mõtet ühtegi teisele eelistada," rääkis Kiik. Tema sõnul kasutatakse eakate inimeste vaktsineerimisel Pfizer/Biontechi vaktsiini, kuna seda on kõige rohkem vanemate inimeste peal testitud.

"Kutsun usaldama tervishoiutöötajaid ja eksperte," ütles Kiik ja lisas, et see käib ka venekeelsete inimeste kohta, kes väidetavalt eelistavad Sputniku vaktsiini.

Vaktsineerimine kajastub juba nakatumise tasemes

Terviseameti peadirektori asetäitja Mari-Anne Härma rääkis pressikonverentsil, et vaktsineerituse tase erinevates meditsiinivaldkonna töötajate rühmades avaldub ka koroonasse nakatumise tasemetes.

Härma sõnul on märgata nakatumise langust tervishoiuastuste töötajate hulgas, välja arvatud hooldajad, kelle hulgas esineb rohkem vaktsineerimisest keeldumist.

Kui oli varasematel nädalatel haigestus keskmisel 130 meedikut nädalas, siis viimasel nädalal oli neid ainult 50. "Küll aga me ei näe langustrendi hooldajate seas," tõdes Härma. "Siit olekski julgustav sõnum - vaktsineerimiset võib olla kasu - kindlasti tasub minna kaitsesüstima," ütles ta.

Välisministeerium soovitab hoiduda ebavajalikest reisidest

Välisministeeriumi asekantsler Märt Volmer kutsus kõiki hoiduma mitte-hädavajalikest reisidest, tuues esile selle, et riigid on mures koroonaviiruse muteerunud tüvede pärast, mille levimist kardetakse just kontaktidest teiste riikidega.

Ka Soome ja Läti, mis on kehtestanud eestlastele ranged sisenemispiirangud, vaatavad seda, milline on Eesti viroloogiline olukord, märkis Volmer.

Rääkides võimalikest puhkusereisidest soovitas Volmer arvestada sellega, et kui inimesel siiski avastatakse koroonaga nakatumine, siis võib ta olla sunnitud jääma hotelli karantiini või avaneb tal võimalus tutvuda "näiteks Egiptuse meditsiinisüsteemiga".

Asekantsler rääkis, et seekord ei ole riigid oma piire selliselt sulgenud nagu kevadel esimese viiruselaine ajal ning tänaseks on suuremas osas EL-is lubatud vältimatutel põhjustel reisimine. "Piiri ületamiseks on vaja enne transpordivahendile minekut testi ja pajudel juhtidel ka eneseisolatsiooni," ütles ta. Lisaks tasub arvestada ka sellega, et piiril võib tekkida vajadus tõendada oma reisi eesmärki.

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht Urmas Sule rääkis pressikonverentsil, et Eesti haiglad saavad seni edukalt hakkama lisanduvate koroonahaigetega.

Lisaks on Eesti olnud edukas selles, et hooldekodudes nakatunud kergemaid koroonahaigeid ravitakse seal ning see on vähendanud haiglate koormust. Sule rõhutas, et ravi on hooldekodudes sama edukas kui haiglas.