Saksamaa sulges EL-i kriitikale vaatamata osaliselt piirid

Saksamaa sulges pühapäeval Euroopa Liidu etteheidetele vaatamata osaliselt piiri Tšehhi Vabariigi ja Austriaga, et ära hoida koroonaviiruse uute tüvede levik.

Piirikontrolli tagamiseks rakendati tuhatkond politseinikku, korrates nii pandeemia algfaasi, mil Euroopa riigid samuti üksteisele piire sulgesid.

Kiefersfeldeni piiripunktis Baieri lõunaosas asusid kollastes vestides ja balaklaavades ametnikud 15 külmakraadi juures hoolikalt kontrollima kõiki Austriast tulevaid autosid.

Uute, kuni 17. veebruarini kehtivate reeglite järgi võivad piiri ületada üksnes Saksamaa kodanikud ja residendid, kui neil on ette näidata hiljuti tehtud negatiivne koroonatest.

Erandid on siseministeeriumi kinnitusel lubatud üksnes elutähtsate tööde puhul, näiteks tervisoiu- ja transpordisektoris ning pakiliste humanitaarvajaduste korral.

Saksa raudteefirma Deutsche Bahn on samuti reisid nendesse piirkondadesse peatanud. Samuti kontrollib politsei Frankfurdi lennujaamas kõiki Viinist ja Prahast saabujaid.

Euroopa Komisjon, mis püüab ühepoolseid piirisulgemisi koroonavastase meetmena vältida, mõistis Saksamaa uued piirangud hukka ja kutsus üles piiriülest pendelrännet lihtsustama.

Euroopa Liidu tervisevolinik Stella Kyriakides ütles pühapäeval ajalehele Augsburger Allgemeine, et hirm koroonaviiruse mutatsioonide ees on mõistetav, kuid suletud riigipiiridega viirust ei peatata.

"Ma arvan, et on vale naasta suletud piiridega Euroopasse, nagu meil oli 2020. aasta märtsis," ütles Kyriakides.

Saksa siseminister Horst Seehofer vastas Brüsseli kriitikale väga teravalt. "Nüüd on küllalt," ütles ta päevalehele Bild. Ebaõnnestunud vaktsiinitarnetele viidates väitis ta, et EL on juba küllalt vigu teinud ja nüüd tuleks Saksamaad uute viirusetüvede tõkestamisel hoopis toetada.

Hiljuti otsustas kantsler Angela Merkeli valitsus pikendada Saksamaa osalisi lukkupanekumeetmeid 7. märtsini, sest kuigi nakatumine on vähenenud, kujutavad just uued viirusetüved suurt ohtu.

Tšehhi Vabariigi kolmes maakonnas levib jõudsalt Briti päritolu viirusetüvi ning Austrias on Tiroolide piirkonnas avastatud Lõuna-Aafrika mutatsiooni levik.

Need piirkonnad jäävad Saksamaa naabrusesse ning ka Tšehhi Vabariik ja Austria on ise nende piirkondade suhtes olulisi piirangumeetmeid rakendanud.